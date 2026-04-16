Российский актер и публичный поклонник войны Иван Охлобыстин сделал резонансное заявление, вспомнив эпизоды из своего детства.

Охлобыстин об играх в солдатиков в детстве

По его словам, в детские годы он играл оловянными солдатиками, придумывая для них "сценарии" с наказаниями.

Он рассказал, что строил фигурки, зачитывал им приговор и после этого наказывал одного из них.

Заявление прозвучало на фоне его комментариев по поводу ситуации в России, в том числе ограничений в цифровом пространстве, которые он раскритиковал.

В то же время, в соцсетях такие высказывания вызвали волну реакций, где пользователи проводят параллели между подобными высказываниями и поддержкой войны.

Охлобыстин ранее неоднократно выступал с заявлениями в поддержку российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в приграничных районах Белгородской области во время атак беспилотников местные жители сообщают об отключении мобильной связи и интернета.

По их словам, во время воздушной угрозы они не могут дозвониться экстренным службам, в частности скорой помощи и спасателям. Местные жители связывают такие ограничения с действиями властей, которые пытаются усложнить навигацию беспилотников путем отключения сигналов. Впрочем, по их словам это создает серьезные риски для гражданского населения, поскольку в критические моменты люди остаются без возможности получить помощь. В соцсетях также распространяются комментарии с критикой таких мер, где подвергается сомнению эффективность подобных решений. Жители подчеркивают, что подобные ограничения не компенсируются достаточным уровнем защиты от атак.