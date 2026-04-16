logo

BTC/USD

74723

ETH/USD

2339.62

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Охлобыстин сделал резонансное заявление: что он делал с солдатами
НОВОСТИ

Охлобыстин сделал резонансное заявление: что он делал с солдатами

Охлобыстин сделал провокационное заявление о своем детстве на фоне критики ситуации в РФ

16 апреля 2026, 19:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский актер и публичный поклонник войны Иван Охлобыстин сделал резонансное заявление, вспомнив эпизоды из своего детства.

Охлобыстин об играх в солдатиков в детстве

По его словам, в детские годы он играл оловянными солдатиками, придумывая для них "сценарии" с наказаниями.

Он рассказал, что строил фигурки, зачитывал им приговор и после этого наказывал одного из них.

Заявление прозвучало на фоне его комментариев по поводу ситуации в России, в том числе ограничений в цифровом пространстве, которые он раскритиковал.

В то же время, в соцсетях такие высказывания вызвали волну реакций, где пользователи проводят параллели между подобными высказываниями и поддержкой войны.

Охлобыстин ранее неоднократно выступал с заявлениями в поддержку российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в приграничных районах Белгородской области во время атак беспилотников местные жители сообщают об отключении мобильной связи и интернета.
По их словам, во время воздушной угрозы они не могут дозвониться экстренным службам, в частности скорой помощи и спасателям. Местные жители связывают такие ограничения с действиями властей, которые пытаются усложнить навигацию беспилотников путем отключения сигналов. Впрочем, по их словам это создает серьезные риски для гражданского населения, поскольку в критические моменты люди остаются без возможности получить помощь. В соцсетях также распространяются комментарии с критикой таких мер, где подвергается сомнению эффективность подобных решений. Жители подчеркивают, что подобные ограничения не компенсируются достаточным уровнем защиты от атак.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости