Z-блогер на видео пообещал совершить самоубийство: вы будете шокированы причиной

Администратор российского Z-канала "Воевода вещает" Алексей Земцов опубликовал видео, в котором заявил о намерении покончить с собой.

Алексей Земцов о самоубийстве

В обращении он объяснил свое решение личными проблемами, включая конфликты в семье, а также давление со стороны военного руководства.

По словам Земцова, его обвиняли в "дискредитации армии РФ" из-за деятельности в Telegram, и он якобы мог оказаться под следствием.

Он также упомянул ряд военных чиновников, которых фактически обвинил в давлении на себя.

В то же время, бывшая жена Земцова, Анна Полинко, заявила журналистам, что не верит в его самоубийство.

Она убеждена, что мужчина жив, и назвала его слова ложными.

По ее версии, причиной ситуации могли стать финансовые махинации — она утверждает, что Земцов якобы присваивал средства из собрания, предназначенного для военных нужд.

Подобные обвинения озвучили и представители другого Z-канала, где работал Земцов.

Они заявили, что его отстранили из-за финансовых нарушений.

В то же время, другие российские ресурсы сообщают, что Земцов может оставаться живым, однако достоверной информации о его состоянии пока нет.

