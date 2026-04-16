Z-блогер на видео пообещал совершить самоубийство: вы будете шокированы причиной

Ткачова Марія
Администратор российского Z-канала "Воевода вещает" Алексей Земцов опубликовал видео, в котором заявил о намерении покончить с собой.
Алексей Земцов о самоубийстве
В обращении он объяснил свое решение личными проблемами, включая конфликты в семье, а также давление со стороны военного руководства.
По словам Земцова, его обвиняли в "дискредитации армии РФ" из-за деятельности в Telegram, и он якобы мог оказаться под следствием.
Он также упомянул ряд военных чиновников, которых фактически обвинил в давлении на себя.
В то же время, бывшая жена Земцова, Анна Полинко, заявила журналистам, что не верит в его самоубийство.
Она убеждена, что мужчина жив, и назвала его слова ложными.
По ее версии, причиной ситуации могли стать финансовые махинации — она утверждает, что Земцов якобы присваивал средства из собрания, предназначенного для военных нужд.
Подобные обвинения озвучили и представители другого Z-канала, где работал Земцов.
Они заявили, что его отстранили из-за финансовых нарушений.
В то же время, другие российские ресурсы сообщают, что Земцов может оставаться живым, однако достоверной информации о его состоянии пока нет.