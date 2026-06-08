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Юсов відреагував на спробу росіян вбити його дроном у центрі Києва: що сказав

Окупанти планували вбивство посадовця української розвідки за допомогою кілера та дрона, але спецоперація провалилася

8 червня 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

Українські правоохоронці та спецслужби запобігли спробі замаху на одного з посадовців воєнної розвідки України, який, за даними слідства, готували російські спецслужби. Для реалізації злочину ворог планував використати кілера та безпілотник, однак операцію вдалося зірвати ще на етапі підготовки.

Юсов відреагував на спробу росіян вбити його дроном у центрі Києва: що сказав

Андрій Юсов. Фото: із відкритих джерел

Про викриття плану повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов. Після оприлюднення інформації представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов подякував усім структурам, які брали участь у викритті та нейтралізації загрози.

За його словами, ефективна взаємодія Національної поліції, карного розшуку, слідчих підрозділів, Офісу генерального прокурора та інших складових сектору безпеки дозволила не допустити чергового злочину, який планував російський агресор.

Юсов наголосив, що подібні спроби можна розцінювати як свідчення результативності роботи української розвідки. Він зазначив, що діяльність українських спецслужб завдає серйозних проблем російській стороні, а тому ворог намагається атакувати не лише на полі бою, а й у тилу.

Представник ГУР також звернув увагу, що українці щодня живуть в умовах постійної загрози. Військові ризикують життям на передовій, тоді як цивільне населення регулярно стає мішенню для ракетних та дронових атак.

Попри це, наголосив Юсов, суспільство повинне зберігати єдність і стійкість. Він підкреслив, що саме згуртованість українців, їхня моральна витримка та готовність чинити опір не дозволяють ворогу досягти поставлених цілей. Чергова невдала спроба замаху стала ще одним доказом того, що російські спецоперації не здатні зламати український спротив.

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Джерело: https://tsn.ua/exclusive/iusov-vidreahuvav-na-sprobu-rosiian-vbyty-yoho-dronom-v-tsentri-kyyeva-shcho-skazav-3101204.html
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