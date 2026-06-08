Юсов отреагировал на попытку россиян убить его дроном в центре Киева: что сказал

Украинские правоохранители и спецслужбы предотвратили попытку покушения на одного из чиновников военной разведки Украины, которое, по данным следствия, готовили российские спецслужбы. Для реализации преступления враг планировал использовать киллера и беспилотника, однако операцию удалось сорвать еще на этапе подготовки.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Об разоблачении плана сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небитов. После обнародования информации представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов поблагодарил все структуры, участвовавшие в разоблачении и нейтрализации угрозы.

По его словам, эффективное взаимодействие Национальной полиции, уголовного розыска, следственных подразделений, Офиса генерального прокурора и других составляющих сектора безопасности позволило не допустить очередного преступления, которое планировал российский агрессор.

Юсов подчеркнул, что подобные попытки можно расценивать как свидетельство результативности работы украинской разведки. Он отметил, что деятельность украинских спецслужб доставляет серьезные проблемы российской стороне, а потому враг пытается атаковать не только на поле боя, но и в тылу.

Представитель ГУР также обратил внимание, что украинцы каждый день живут в условиях постоянной угрозы. Военные рискуют жизнью на передовой, тогда как гражданское население регулярно становится мишенью для ракетных и дроновых атак.

Несмотря на это, подчеркнул Юсов, общество должно сохранять единство и устойчивость. Он подчеркнул, что именно сплоченность украинцев, их моральная выдержка и готовность сопротивляться не позволяют врагу достичь поставленных целей. Очередная неудачная попытка покушения стала еще одним доказательством того, что российские спецоперации не способны сломить украинское сопротивление.

Читайте на портале "Комментарии" — в Киеве сорвали покушение на высокопоставленного сотрудника разведки.