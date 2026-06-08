У Києві зірвали замах на високопоставленого співробітника розвідки

Українські правоохоронці запобігли резонансному замаху на одного з керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними слідства, за організацією злочину стояли російські спецслужби, які планували усунути чиновника із використанням сучасних безпілотних технологій.

Андрій Юсов. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у Національній поліції, для виконання завдання було завербовано 38-річного мешканця Києва. За ліквідацію представника військової розвідки йому пообіцяли винагороду у розмірі 100 тисяч доларів. Частину суми – 10 тисяч доларів – підозрюваний отримав авансом.

Слідство встановило, що чоловік ретельно готувався до злочину. Він збирав інформацію про потенційну жертву, відстежував маршрути пересування, вивчав розпорядок дня, місце проживання, транспорт та особливості навколишньої інфраструктури. Після цього було обрано спосіб нападу із застосуванням FPV-дрону.

За версією слідства, агент почав шукати виконавця, який мав би необхідні навички управління безпілотниками. Однак довести задум до кінця йому не вдалося.

Оперативники карного розшуку, слідчі та спецназівці провели затримання підозрюваного. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

За інформацією українських ЗМІ, потенційною метою замаху міг бути представник ГУР Андрій Юсов. Офіційно правоохоронці ім'я фігуранта не розкривають.

Затриманому вже повідомили про підозру за статтею про приготування до умисного вбивства з корисливих спонукань. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

Це не перший випадок, коли Юсов опиняється серед потенційних цілей російських спецслужб. Раніше українські та молдавські правоохоронці вже запобігали підготовці серії вбивств на замовлення українських військових і громадських діячів, які, за даними слідства, координувалися з Росії. Наразі слідчі встановлюють усіх можливих учасників нової операції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі розповіли про реакцію Путіна на замах на Трампа.



