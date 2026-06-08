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В Киеве сорвали покушение на высокопоставленного сотрудника разведки

Российские спецслужбы готовили убийство с помощью FPV-дрона, но подозреваемого задержали до реализации плана

8 июня 2026, 11:29
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Кравцев Сергей

Украинские правоохранители предотвратили резонансное покушение на одного из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, за организацией преступления стояли российские спецслужбы, которые планировали устранить чиновника с использованием современных беспилотных технологий.

В Киеве сорвали покушение на высокопоставленного сотрудника разведки

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Национальной полиции, для выполнения задания был завербован 38-летний житель Киева. За ликвидацию представителя военной разведки ему пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Часть суммы – 10 тысяч долларов – подозреваемый получил авансом.

Следствие установило, что мужчина тщательно готовился к преступлению. Он собирал информацию о потенциальной жертве, отслеживал маршруты передвижения, изучал распорядок дня, место проживания, используемый транспорт и особенности окружающей инфраструктуры. После этого был выбран способ нападения с применением FPV-дрона.

По версии следствия, агент начал искать исполнителя, который обладал бы необходимыми навыками управления беспилотниками. Однако довести замысел до конца ему не удалось.

Оперативники уголовного розыска, следователи и спецназовцы провели задержание подозреваемого. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие материалы, которые могут иметь доказательственное значение.

По информации украинских СМИ, потенциальной целью покушения мог быть представитель ГУР Андрей Юсов. Официально правоохранительные органы имя фигуранта не раскрывают.

Задержанному уже сообщили о подозрении по статье о приготовлении к умышленному убийству из корыстных побуждений. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Примечательно, что это не первый случай, когда Юсов оказывается среди потенциальных целей российских спецслужб. Ранее украинские и молдавские правоохранители уже предотвращали подготовку серии заказных убийств украинских военных и общественных деятелей, которые, по данным следствия, координировались из России. Сейчас следователи устанавливают всех возможных участников новой операции.

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