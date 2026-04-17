Йшов на роботу охоронцем, а став штурмовиком: як обманули чоловіка
Йшов на роботу охоронцем, а став штурмовиком: як обманули чоловіка

Росіянина обманом завербували на війну замість обіцяної роботи — він не може служити через стан здоров’я

17 квітня 2026, 01:59
Ткачова Марія

Житель Росії Василь Гурульов, за словами його доньки Анастасії, був обманом залучений до контрактної служби замість обіцяної цивільної роботи.

Росіян обманом втягують на війну проти України

За її інформацією, у березні 2026 року чоловік відгукнувся на оголошення про набір охоронців складів.

Згодом із ним зв’язався рекрутер, який супроводжував процес "працевлаштування" та порадив не повідомляти про проблеми зі здоров’ям під час медкомісії.

27 березня чоловіка доставили до військкомату в Балашисі, де переконали підписати документи, назвавши це формальністю.

Після цього він пройшов медичну комісію, яка, за словами родини, не врахувала його стан.

2 квітня Гурульова перевезли до навчальної частини в Луганську, де він зрозумів, що фактично опинився на військовій службі як штурмовик.

За словами доньки, чоловік має серйозні проблеми зі спиною, через що не може виконувати навіть базові завдання.

Вона стверджує, що він не здатен носити екіпірування, пересуватися без болю та повноцінно служити.

Родина просить провести повторну військово-лікарську комісію та перевірити обставини його залучення до служби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український журналіст Дмитро Гордон заявив, що в Росії може відбуватися процес зміни влади.
За його словами, йдеться про ймовірне відсторонення від посади російського диктатора Володимира Путіна з боку силових структур. Гордон вважає, що одним із сигналів таких процесів є зміна риторики в інформаційному просторі РФ. Він звернув увагу на те, що раніше будь-яка критика війни чи керівництва жорстко каралася, зокрема кримінальними справами за публікації та навіть репости.



Джерело: https://t.me/ne_zhdi_novosti
