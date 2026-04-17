Йшов на роботу охоронцем, а став штурмовиком: як обманули чоловіка

Житель Росії Василь Гурульов, за словами його доньки Анастасії, був обманом залучений до контрактної служби замість обіцяної цивільної роботи.

Росіян обманом втягують на війну проти України

За її інформацією, у березні 2026 року чоловік відгукнувся на оголошення про набір охоронців складів.

Згодом із ним зв’язався рекрутер, який супроводжував процес "працевлаштування" та порадив не повідомляти про проблеми зі здоров’ям під час медкомісії.

27 березня чоловіка доставили до військкомату в Балашисі, де переконали підписати документи, назвавши це формальністю.

Після цього він пройшов медичну комісію, яка, за словами родини, не врахувала його стан.

2 квітня Гурульова перевезли до навчальної частини в Луганську, де він зрозумів, що фактично опинився на військовій службі як штурмовик.

За словами доньки, чоловік має серйозні проблеми зі спиною, через що не може виконувати навіть базові завдання.

Вона стверджує, що він не здатен носити екіпірування, пересуватися без болю та повноцінно служити.

Родина просить провести повторну військово-лікарську комісію та перевірити обставини його залучення до служби.

