Шел на работу охранником, а стал штурмовиком: как обманули мужчину

Ткачова Марія
Житель России Василий Гурулев, по словам его дочери Анастасии, был обманом вовлечен в контрактную службу вместо обещанной гражданской работы.
Россиян обманом втягивают на войну против Украины
По ее информации, в марте 2026 года мужчина отозвался на объявление о наборе охранников складов.
Впоследствии с ним связался рекрутер, сопровождавший процесс "трудоустройства" и посоветовавший не сообщать о проблемах со здоровьем во время медкомиссии.
27 марта мужчину доставили в военкомат в Балашихе, где убедили подписать документы, назвав это формальностью.
После этого он прошел медицинскую комиссию, которая, по словам семьи, не учла его состояние.
2 апреля Гурулева перевезли в учебную часть в Луганске, где он понял, что фактически оказался на военной службе как штурмовик.
По словам дочери, у мужчины серьезные проблемы со спиной, из-за чего не может выполнять даже базовые задачи.
Она утверждает, что он не способен носить экипировку, передвигаться без боли и служить полноценно.
Семья просит провести повторную военно-врачебную комиссию и проверить обстоятельства его привлечения в службу.