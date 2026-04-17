ФСБ прямо зараз відстороняють Путіна від влади: бурхлива заява

Ткачова Марія
Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що в Росії може відбуватися процес зміни влади.
Гордон про переворот в Росії
За його словами, йдеться про ймовірне відсторонення від посади російського диктатора Володимира Путіна з боку силових структур.
Гордон вважає, що одним із сигналів таких процесів є зміна риторики в інформаційному просторі РФ.
Він звернув увагу на те, що раніше будь-яка критика війни чи керівництва жорстко каралася, зокрема кримінальними справами за публікації та навіть репости.
Водночас зараз, за його словами, дедалі більше так званих Z-блогерів і пропагандистів почали відкрито критикувати війну проти України та дії російської влади.
Журналіст зазначив, що подібні заяви вже не є поодинокими випадками, а набувають системного характеру.
На його думку, зростання критики може свідчити про внутрішні процеси в російській владі.
Водночас офіційних підтверджень таких заяв наразі немає.