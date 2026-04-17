ФСБ прямо зараз відстороняють Путіна від влади: бурхлива заява

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що в Росії може відбуватися процес зміни влади.

Гордон про переворот в Росії

За його словами, йдеться про ймовірне відсторонення від посади російського диктатора Володимира Путіна з боку силових структур.

Гордон вважає, що одним із сигналів таких процесів є зміна риторики в інформаційному просторі РФ.

Він звернув увагу на те, що раніше будь-яка критика війни чи керівництва жорстко каралася, зокрема кримінальними справами за публікації та навіть репости.

Водночас зараз, за його словами, дедалі більше так званих Z-блогерів і пропагандистів почали відкрито критикувати війну проти України та дії російської влади.

Журналіст зазначив, що подібні заяви вже не є поодинокими випадками, а набувають системного характеру.

На його думку, зростання критики може свідчити про внутрішні процеси в російській владі.



Водночас офіційних підтверджень таких заяв наразі немає.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські правозахисники заявили про існування секретного рішення, яке дозволяє силовикам утримувати людей у СІЗО без суду.

Йдеться про документ, який, за даними проєкту Пєрвий отдєл, підписав Володимир Путін 8 березня 2022 року. Згідно з інформацією правозахисників, рішення дозволяє ізолювати як громадян РФ, так і іноземців, зокрема українців, за підозрою у "протидії СВО". Документ фактично дає право ФСБ, МВС та військовим утримувати людей у спеціальному режимі без рішення суду. Правозахисники наголошують, що це суперечить Конституції РФ, яка передбачає можливість ув’язнення лише за судовим рішенням. За їхніми даними, це рішення вже згадується у десятках кримінальних справ проти українських військових і цивільних.

