ФСБ прямо сейчас отстраняют Путина от власти: бурное заявление

Ткачова Марія
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в России может происходить процесс смены власти.
Гордон о перевороте в России
По его словам, речь идет о вероятном отстранении от должности российского диктатора Владимира Путина со стороны силовых структур.
Гордон считает, что одним из сигналов таких процессов есть изменение риторики в информационном пространстве РФ.
Он обратил внимание на то, что ранее любая критика войны или руководства жестко наказывалась, в частности, уголовными делами за публикации и даже репосты.
В то же время, по его словам, все больше так называемых Z-блоггеров и пропагандистов начали открыто критиковать войну против Украины и действия российских властей.
Журналист отметил, что подобные заявления уже не являются единичными случаями, а приобретают системный характер.
По его мнению, рост критики может свидетельствовать о внутренних процессах в российских властях.
В то же время, официальных подтверждений таких заявлений пока нет.