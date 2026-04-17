ФСБ прямо сейчас отстраняют Путина от власти: бурное заявление
ФСБ прямо сейчас отстраняют Путина от власти: бурное заявление

Гордон заявил о возможном перевороте в России и отстранении Путина от власти

17 апреля 2026, 01:52
Ткачова Марія

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в России может происходить процесс смены власти.

Гордон о перевороте в России

По его словам, речь идет о вероятном отстранении от должности российского диктатора Владимира Путина со стороны силовых структур.

Гордон считает, что одним из сигналов таких процессов есть изменение риторики в информационном пространстве РФ.

Он обратил внимание на то, что ранее любая критика войны или руководства жестко наказывалась, в частности, уголовными делами за публикации и даже репосты.

В то же время, по его словам, все больше так называемых Z-блоггеров и пропагандистов начали открыто критиковать войну против Украины и действия российских властей.

Журналист отметил, что подобные заявления уже не являются единичными случаями, а приобретают системный характер.

По его мнению, рост критики может свидетельствовать о внутренних процессах в российских властях.

В то же время, официальных подтверждений таких заявлений пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские правозащитники заявили о существовании секретного решения, позволяющего силовикам содержать людей в СИЗО без суда.
Речь идет о документе, который, по данным проекта Первый отдел, подписал Владимир Путин 8 марта 2022 года. Согласно информации правозащитников, решение позволяет изолировать как граждан РФ, так и иностранцев, в том числе украинцев, по подозрению в "противодействии СВО". Документ фактически дает право ФСБ, МВД и военным содержать людей в специальном режиме без решения суда. Правозащитники подчеркивают, что это противоречит Конституции РФ, которая предусматривает возможность заключения только по судебному решению. По их данным, это решение уже упоминается в десятках уголовных дел против украинских военных и гражданских.



Источник: https://t.me/dmytrogordon_official
