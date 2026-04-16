Секретне рішення путіна розкрилося: це підриває голову

Ткачова Марія
Російські правозахисники заявили про існування секретного рішення, яке дозволяє силовикам утримувати людей у СІЗО без суду.
Путін секретно без суду утримує українців в СІЗО
Йдеться про документ, який, за даними проєкту Пєрвий отдєл, підписав Володимир Путін 8 березня 2022 року.
Згідно з інформацією правозахисників, рішення дозволяє ізолювати як громадян РФ, так і іноземців, зокрема українців, за підозрою у "протидії СВО".
Документ фактично дає право ФСБ, МВС та військовим утримувати людей у спеціальному режимі без рішення суду.
Правозахисники наголошують, що це суперечить Конституції РФ, яка передбачає можливість ув’язнення лише за судовим рішенням.
За їхніми даними, це рішення вже згадується у десятках кримінальних справ проти українських військових і цивільних.
Зокрема, таких людей утримують у слідчих ізоляторах у Таганрозі та як Кизелі.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що в російських тюрмах перебуває близько 7 тисяч українців.
Водночас у реєстрі зниклих безвісти зафіксовано понад 90 тисяч запитів.