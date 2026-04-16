Рф поставили нову ціль захоплення до вересня та стягують сили: яка ділянка під загрозою

Росія готує новий наступ на південному сході України, перекидаючи додаткові сили зі стратегічного резерву.

Рф планують окупувати Донецьку область до вересня

Про це повідомив кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер з посиланням на джерела в українській розвідці.

За їхніми даними, до вже наявного угруповання російських військ планується додатково направити близько 20 тисяч військових.

Загалом на території України наразі перебуває близько 680 тисяч російських військовослужбовців.

За інформацією Головного управління розвідки, стратегічною метою РФ залишається захоплення Донбасу до вересня.

Очікується, що посилення угруповання може свідчити про підготовку до активізації бойових дій на цьому напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі з 1 липня планують розпочати масове знесення житлових будинків і виселення мешканців.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Маріупольської райради Вадим Пікуз. За його словами, під загрозою опинилися люди, які не переоформили своє житло за російськими правилами. Йдеться про так звану "націоналізацію" нерухомості, коли квартири та будинки визнають "безхазяйними", навіть якщо власники фактично проживають у них. Пікуз зазначає, що окупаційна влада встановлює власні строки, попри офіційні заяви РФ про можливість переоформлення до 2028 року.

При цьому мешканцям масово відмовляють у перереєстрації через формальні причини — зокрема через нібито помилки в документах. У разі відсутності необхідних документів до 1 липня людей можуть примусово виселяти. За словами посадовця, в окремих випадках мешканців фактично викидають на вулицю, а їхні квартири передають іншим.

