Россия поставила новую цель захвата до сентября и стягивает силы: какой участок под угрозой

Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, опрокидывая дополнительные силы из стратегического резерва.

Россия планирует оккупировать Донецкую область до сентября

Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, ссылаясь на источники в украинской разведке.

По их данным, к уже имеющейся группировке российских войск планируется дополнительно направить около 20 тысяч военных.

Всего на территории Украины находится около 680 тысяч российских военнослужащих.

По информации Главного управления разведки, стратегической целью РФ остается захват Донбасса до сентября.

Ожидается, что усиление группировки может свидетельствовать о подготовке к активизации боевых действий в этом направлении.

во временно оккупированном Мариуполе с 1 июля планируют начать массовый снос жилых домов и выселение жильцов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мариупольского райсовета Вадим Пикуз. По его словам, под угрозой оказались люди, не переоформившие свое жилье по российским правилам. Речь идет о так называемой "национализации" недвижимости, когда квартиры и дома признают "бесхозными", даже если владельцы фактически проживают в них. Пикуз отмечает, что оккупационные власти устанавливают собственные сроки, несмотря на официальные заявления РФ о возможности переоформления до 2028 года.

При этом жителям массово отказывают в перерегистрации по формальным причинам — в частности, по якобы ошибкам в документах. В случае отсутствия необходимых документов, до 1 июля людей могут принудительно выселять. По словам чиновника, в отдельных случаях жильцов фактически выбрасывают на улицу, а их квартиры передают другим.

