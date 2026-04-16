У Маріуполі готуються до масового знесення житла і виселення мешканців

У тимчасово окупованому Маріуполі з 1 липня планують розпочати масове знесення житлових будинків і виселення мешканців.

Знесення житла і виселення в Маріуполі

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Маріупольської райради Вадим Пікуз.

За його словами, під загрозою опинилися люди, які не переоформили своє житло за російськими правилами.

Йдеться про так звану "націоналізацію" нерухомості, коли квартири та будинки визнають "безхазяйними", навіть якщо власники фактично проживають у них.

Пікуз зазначає, що окупаційна влада встановлює власні строки, попри офіційні заяви РФ про можливість переоформлення до 2028 року.

При цьому мешканцям масово відмовляють у перереєстрації через формальні причини — зокрема через нібито помилки в документах.

У разі відсутності необхідних документів до 1 липня людей можуть примусово виселяти.

За словами посадовця, в окремих випадках мешканців фактично викидають на вулицю, а їхні квартири передають іншим.

