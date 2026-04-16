В Мариуполе готовятся к массовому сносу жилья и выселению жителей

Ткачова Марія
Во временно оккупированном Мариуполе с 1 июля планируется начать массовый снос жилых домов и выселение жильцов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мариупольского райсовета Вадим Пикуз .
По его словам, под угрозой оказались люди, не переоформившие свое жилье по российским правилам.
Речь идет о так называемой "национализации" недвижимости, когда квартиры и дома признают "бесхозными", даже если владельцы фактически проживают в них.
Пикуз отмечает, что оккупационные власти устанавливают собственные сроки, несмотря на официальные заявления РФ о возможности переоформления до 2028 года.
При этом жителям массово отказывают в перерегистрации по формальным причинам — в частности, по якобы ошибкам в документах.
В случае отсутствия необходимых документов, до 1 июля людей могут принудительно выселять.
По словам чиновника, в отдельных случаях жильцов фактически выбрасывают на улицу, а их квартиры передают другим.