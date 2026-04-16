В Мариуполе готовятся к массовому сносу жилья и выселению жителей

Во временно оккупированном Мариуполе с 1 июля планируется начать массовый снос жилых домов и выселение жильцов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мариупольского райсовета Вадим Пикуз .

По его словам, под угрозой оказались люди, не переоформившие свое жилье по российским правилам.

Речь идет о так называемой "национализации" недвижимости, когда квартиры и дома признают "бесхозными", даже если владельцы фактически проживают в них.

Пикуз отмечает, что оккупационные власти устанавливают собственные сроки, несмотря на официальные заявления РФ о возможности переоформления до 2028 года.

При этом жителям массово отказывают в перерегистрации по формальным причинам — в частности, по якобы ошибкам в документах.

В случае отсутствия необходимых документов, до 1 июля людей могут принудительно выселять.

По словам чиновника, в отдельных случаях жильцов фактически выбрасывают на улицу, а их квартиры передают другим.

