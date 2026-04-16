Секретное решение путина раскрылось: это подрывает голову

Путин секретно без суда удерживает украинцев в СИЗО

Речь идет о документе, который, по данным проекта Первый отдел , подписал Владимир Путин 8 марта 2022 года.

Согласно информации правозащитников, решение позволяет изолировать как граждан РФ, так и иностранцев, в том числе украинцев, по подозрению в "противодействии СВО".

Документ фактически дает право ФСБ, МВД и военным содержать людей в специальном режиме без решения суда.

Правозащитники подчеркивают, что это противоречит Конституции РФ, которая предусматривает возможность заключения только по судебному решению.

По их данным, это решение уже упоминается в десятках уголовных дел против украинских военных и гражданских.

В частности, таких людей содержат в следственных изоляторах в Таганроге и Кизеле.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что в российских тюрьмах находятся около 7 тысяч украинцев.

В то же время в реестре пропавших без вести зафиксировано более 90 тысяч запросов.

