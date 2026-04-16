Секретное решение путина раскрылось: это подрывает голову

Ткачова Марія
Российские правозащитники заявили о существовании секретного решения, позволяющего силовикам содержать людей в СИЗО без суда.
Путин секретно без суда удерживает украинцев в СИЗО
Речь идет о документе, который, по данным проекта Первый отдел , подписал Владимир Путин 8 марта 2022 года.
Согласно информации правозащитников, решение позволяет изолировать как граждан РФ, так и иностранцев, в том числе украинцев, по подозрению в "противодействии СВО".
Документ фактически дает право ФСБ, МВД и военным содержать людей в специальном режиме без решения суда.
Правозащитники подчеркивают, что это противоречит Конституции РФ, которая предусматривает возможность заключения только по судебному решению.
По их данным, это решение уже упоминается в десятках уголовных дел против украинских военных и гражданских.
В частности, таких людей содержат в следственных изоляторах в Таганроге и Кизеле.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что в российских тюрьмах находятся около 7 тысяч украинцев.
В то же время в реестре пропавших без вести зафиксировано более 90 тысяч запросов.