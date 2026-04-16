Война с Россией Секретное решение путина раскрылось: это подрывает голову
НОВОСТИ

Секретное решение путина раскрылось: это подрывает голову

Правозащитники заявили о секретном решении Путина, позволяющего содержать украинцев в СИЗО без суда

16 апреля 2026, 23:31
Ткачова Марія

Российские правозащитники заявили о существовании секретного решения, позволяющего силовикам содержать людей в СИЗО без суда.

Путин секретно без суда удерживает украинцев в СИЗО

Речь идет о документе, который, по данным проекта Первый отдел , подписал Владимир Путин 8 марта 2022 года.

Согласно информации правозащитников, решение позволяет изолировать как граждан РФ, так и иностранцев, в том числе украинцев, по подозрению в "противодействии СВО".

Документ фактически дает право ФСБ, МВД и военным содержать людей в специальном режиме без решения суда.

Правозащитники подчеркивают, что это противоречит Конституции РФ, которая предусматривает возможность заключения только по судебному решению.

По их данным, это решение уже упоминается в десятках уголовных дел против украинских военных и гражданских.

В частности, таких людей содержат в следственных изоляторах в Таганроге и Кизеле.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что в российских тюрьмах находятся около 7 тысяч украинцев.

В то же время в реестре пропавших без вести зафиксировано более 90 тысяч запросов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, перебрасывая дополнительные силы из стратегического резерва.
Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, ссылаясь на источники в украинской разведке. По их данным, к уже имеющейся группировке российских войск планируется дополнительно направить около 20 тысяч военных. Всего на территории Украины находится около 680 тысяч российских военнослужащих. По информации Главного управления разведки, стратегической целью РФ остается захват Донбасса до сентября.



Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/rishennya-putina-dozvolilo-izolyaciyu-protivnikiv-viyni-bez-sudu-yak-rosiya-vikoristovuye-ukaz-50600697.html
