Колишній військовослужбовець армії РФ, який служив у розвідувальному підрозділі, розповів про реальні наслідки участі у війні. За його словами, з 36 бійців підрозділу в живих залишилися лише п’ятеро — рівень виживання склав близько 13%.

Втрати рф на війні проти України

Сам чоловік зазнав тяжких поранень: у нього паралізована половина тіла, порушена мова, а в черепі встановлені титанові пластини після численних операцій, які проводили в Москві та Санкт-Петербурзі. Наразі він пересувається на інвалідному візку.

Навіть у такому стані колишній військовий боїться називати номер частини, де проходив службу. Він зізнається, що досі панічно боїться своїх командирів, що свідчить про атмосферу страху та тиску всередині російських військових підрозділів.

Ці свідчення вкотре демонструють реальну ціну війни для самих російських військових та масштаб втрат, які приховуються від суспільства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у німецькій Баварії стався курйозний і водночас тривожний інцидент за участі американського військовослужбовця. У місті Графенвьор співробітниця будинку для літніх людей виявила в одній із порожніх кімнат напівоголеного чоловіка — на ньому були лише труси та спортивна майка.

Як повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на поліцію, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити, як саме потрапив до будинку престарілих, а також куди зник його одяг. За попередньою версією, солдат міг зайти до будівлі під час зміни персоналу, коли доступ до приміщення був відкритий. Інцидент стався поблизу військового полігону, де розміщуються підрозділи армії США, що дало підстави правоохоронцям перевіряти можливий зв’язок події з американськими військовими.

