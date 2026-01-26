logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Скандал біля полігону: напівголий солдат опинився в будинку престарілих
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал біля полігону: напівголий солдат опинився в будинку престарілих

У Баварії американський військовий у стані сильного алкогольного сп’яніння в трусах і майці проник до будинку для літніх людей неподалік військового полігону США

26 січня 2026, 18:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У німецькій Баварії стався курйозний і водночас тривожний інцидент за участі американського військовослужбовця. У місті Графенвьор співробітниця будинку для літніх людей виявила в одній із порожніх кімнат напівоголеного чоловіка — на ньому були лише труси та спортивна майка.

Скандал біля полігону: напівголий солдат опинився в будинку престарілих

Пʼяний солдат США в будинку пристарілих

Як повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на поліцію, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити, як саме потрапив до будинку престарілих, а також куди зник його одяг. За попередньою версією, солдат міг зайти до будівлі під час зміни персоналу, коли доступ до приміщення був відкритий.

Інцидент стався поблизу військового полігону, де розміщуються підрозділи армії США, що дало підстави правоохоронцям перевіряти можливий зв’язок події з американськими військовими.

Крім того, баварська поліція з’ясовує, чи може цей чоловік бути причетний до іншого правопорушення. Раніше неподалік будинку престарілих невідомий зірвав і викрав автомобільний номер, а свідки повідомляли про підозрілу особу в спортивній майці без верхнього одягу. Розслідування триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно виконала бойове завдання в міській забудові Куп’янська. Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили позиції російських військовослужбовців, які облаштувалися у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.
Після підтвердження даних було ухвалено рішення про проведення прямих дій. У результаті блискавичної спецоперації українські бійці знищили двох окупантів, ще двох захопили в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку. Дії групи ССО мали важливе тактичне значення — вони безпосередньо сприяли суміжним підрозділам Сил оборони у звільненні центральної частини Куп’янська від присутності ворога.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/BILD_Russian/27838
Теги:

Новини

Всі новини