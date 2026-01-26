Скандал біля полігону: напівголий солдат опинився в будинку престарілих

У німецькій Баварії стався курйозний і водночас тривожний інцидент за участі американського військовослужбовця. У місті Графенвьор співробітниця будинку для літніх людей виявила в одній із порожніх кімнат напівоголеного чоловіка — на ньому були лише труси та спортивна майка.

Пʼяний солдат США в будинку пристарілих

Як повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на поліцію, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити, як саме потрапив до будинку престарілих, а також куди зник його одяг. За попередньою версією, солдат міг зайти до будівлі під час зміни персоналу, коли доступ до приміщення був відкритий.

Інцидент стався поблизу військового полігону, де розміщуються підрозділи армії США, що дало підстави правоохоронцям перевіряти можливий зв’язок події з американськими військовими.

Крім того, баварська поліція з’ясовує, чи може цей чоловік бути причетний до іншого правопорушення. Раніше неподалік будинку престарілих невідомий зірвав і викрав автомобільний номер, а свідки повідомляли про підозрілу особу в спортивній майці без верхнього одягу. Розслідування триває.

