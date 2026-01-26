Скандал у полигона: полуобнаженный солдат оказался в доме престарелых

Рубрики
В немецкой Баварии произошел курьезный и одновременно тревожный инцидент с участием американского военнослужащего. В городе Графенвер сотрудница дома престарелых обнаружила в одной из пустых комнат полуобнаженного мужчину — на нем были только трусы и спортивная майка.
Пьяный солдат США в доме престарелых
Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на полицию, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, как именно попал в дом престарелых, а также куда исчезла его одежда. По предварительной версии, солдат мог зайти в здание во время смены персонала, когда доступ к помещению был открыт.
Инцидент произошел вблизи военного полигона, где размещаются подразделения армии США, что дало основания правоохранителям проверять возможную связь с американскими военными.
Кроме того, баварская полиция выясняет, может ли этот мужчина быть причастен к другому правонарушению. Ранее неподалеку от дома престарелых неизвестный сорвал и угнал автомобильный номер, а свидетели сообщали о подозрительном лице в спортивной майке без верхней одежды. Расследование продолжается.