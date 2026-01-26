Ему ломали голову и собирали по частям: исповедь русского солдата

Рубрики
Ткачова Марія
Бывший военнослужащий армии РФ, служивший в разведывательном подразделении, рассказал о реальных последствиях участия в войне. По его словам, из 36 бойцов подразделения в живых осталось только пятеро — уровень выживания составил около 13%.
Потери рф на войне против Украины
Сам мужчина получил тяжелые ранения: у него парализована половина тела, нарушена речь, а в черепе установлены титановые пластины после многочисленных операций, проводившихся в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.
Даже в таком состоянии бывший военный боится называть номер части, где проходил службу. Он признается, что до сих пор панически боится своих командиров, что свидетельствует об атмосфере страха и давления внутри российских военных подразделений.
Эти свидетельства демонстрируют реальную цену войны для самих российских военных и масштаб потерь, которые скрываются от общества.