Ему ломали голову и собирали по частям: исповедь русского солдата
commentss НОВОСТИ Все новости

Ему ломали голову и собирали по частям: исповедь русского солдата

Бывший российский разведчик рассказал о катастрофических последствиях службы: из всего подразделения выжили единицы, а он сам остался инвалидом

26 января 2026, 21:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший военнослужащий армии РФ, служивший в разведывательном подразделении, рассказал о реальных последствиях участия в войне. По его словам, из 36 бойцов подразделения в живых осталось только пятеро — уровень выживания составил около 13%.

Ему ломали голову и собирали по частям: исповедь русского солдата

Потери рф на войне против Украины

Сам мужчина получил тяжелые ранения: у него парализована половина тела, нарушена речь, а в черепе установлены титановые пластины после многочисленных операций, проводившихся в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Даже в таком состоянии бывший военный боится называть номер части, где проходил службу. Он признается, что до сих пор панически боится своих командиров, что свидетельствует об атмосфере страха и давления внутри российских военных подразделений.

Эти свидетельства демонстрируют реальную цену войны для самих российских военных и масштаб потерь, которые скрываются от общества.

Источник: https://t.me/ButusovPlus/26476
