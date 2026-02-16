Ймовірний масований російський обстріл України: розкрито нові деталі

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про можливу підготовку Росією масованого удару по Україні. За його словами, логіка дій ворога залишається незмінною — удари завдаються у моменти максимального навантаження на енергосистему та перед важливими міжнародними подіями.

Лукашук про масований удар Росії по Україні

Найближчими днями в частині регіонів очікується похолодання до -14…-18 градусів у нічний час. Це автоматично збільшує споживання електроенергії та навантаження на мережі. Росія традиційно використовує зимовий період як інструмент тиску на цивільне населення, намагаючись підірвати стійкість тилу.

Окремо Лукашук звернув увагу на дати 17–18 лютого, коли у Женеві заплановані переговори. За його словами, перед кожним раундом дипломатичних перемовин Росія намагається підвищити ставки ударами по Україні.

Він підкреслив, що після Мюнхенської конференції з безпеки ситуація на фронті принципово не змінилася — війна триває, а спроби тиску не припиняються.

Очільник облради закликав громадян реагувати на сигнали Повітряних сил, слідкувати за офіційними моніторинговими джерелами, тримати зарядженими телефони, мати запас води та базових речей першої необхідності.

За його словами, вже чотири зими Росія намагається виснажити Україну, однак ці розрахунки щоразу не спрацьовують.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що о станній тиждень інформаційний простір активно обговорює ситуацію на Запорізькому напрямку та поблизу Дніпропетровської області. У російських джерелах лунають заяви про штурмові дії з боку Сил оборони України, що швидко підхоплюють окремі українські блогери. Водночас офіційні представники української армії утримуються від коментарів, зберігаючи режим інформаційної тиші до появи більш відчутних результатів.