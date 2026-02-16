logo

Война с Россией Вероятный массированный российский обстрел Украины: раскрыты новые детали
НОВОСТИ

Вероятный массированный российский обстрел Украины: раскрыты новые детали

Россия может готовить массированный удар на фоне похолодания и перед переговорами в Женеве

16 февраля 2026, 21:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о возможной подготовке Россией массированного удара по Украине. По его словам, логика действий врага остается неизменной – удары наносятся в моменты максимальной нагрузки на энергосистему и перед важными международными событиями.

Вероятный массированный российский обстрел Украины: раскрыты новые детали

Лукашук про массированный удар России по Украине

В ближайшие дни в части регионов ожидается похолодание до -14...-18 градусов в ночное время. Это автоматически увеличивает потребление электроэнергии и нагрузку на сети. Россия традиционно использует зимний период как инструмент давления на гражданское население, пытаясь подорвать стойкость тыла.

Отдельно Лукашук обратил внимание на даты 17-18 февраля, когда в Женеве запланированы переговоры. По его словам, перед каждым раундом дипломатических переговоров, Россия пытается повысить ставки ударами по Украине.

Он подчеркнул, что после Мюнхенской конференции по безопасности ситуация на фронте принципиально не изменилась – война продолжается, а попытки давления не прекращаются.

Глава облсовета призвал граждан реагировать на сигналы Воздушных сил, следить за официальными мониторинговыми источниками, держать заряженными телефоны, запас воды и базовых вещей первой необходимости.

По его словам, уже четыре зимы Россия пытается истощить Украину, однако эти расчеты каждый раз не срабатывают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в последнюю неделю информационное пространство активно обсуждает ситуацию на Запорожском направлении и вблизи Днепропетровской области. В российских источниках раздаются заявления о штурмовых действиях со стороны Сил обороны Украины, быстро подхватываемых отдельными украинскими блоггерами. В то же время, официальные представители украинской армии воздерживаются от комментариев, сохраняя режим информационной тишины до появления более ощутимых результатов.



Источник: https://t.me/mykola_lukashuk
