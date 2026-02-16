Яку задачу Путін поставив окупантам щодо Покровська: десантники зірвали хитрий маневр

Російські окупаційні війська активізували спроби оточення Покровськ та Мирноград, намагаючись охопити міста з кількох напрямків. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, підрозділи якого утримують оборону на цій ділянці фронту.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, окупанти посилили тиск із районів населених пунктів Котлине та Родинське, прагнучи створити так звані "кліщі" та відрізати українські сили. У відповідь десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони проводять інтенсивну аеророзвідку, мінують потенційні маршрути наступу та завдають ударів по штурмових групах противника.

Російські підрозділи також намагаються просуватися малими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. Однак усі спроби проникнення на околиці населеного пункту оперативно виявляються, після чого ворог зазнає втрат і відступає.

Днями українські військові знищили диверсійну групу противника, яка намагалася закріпитися поблизу фермерських господарств на північ від Покровська. Контрдиверсійні дії дозволили повністю ліквідувати загрозу.

За останній тиждень у цьому районі Сили оборони ліквідували та поранили 255 російських військових. Крім того, було знищено або пошкоджено 19 одиниць транспорту, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних дронів.

У командуванні наголошують, що попри постійні спроби прориву, російські війська не можуть досягти стратегічного успіху. Українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію та зривати всі плани ворога щодо оточення ключових міст Донеччини.

