Какую задачу Путин поставил оккупантам по Покровску: десантники сорвали хитрый маневр
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую задачу Путин поставил оккупантам по Покровску: десантники сорвали хитрый маневр

Сотни окупантов ликвидированы, диверсионные группы уничтожены на подступах к городу

16 февраля 2026, 15:51
Автор:
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска активизировали попытки окружения Покровска и Мирнограда, пытаясь охватить города по нескольким направлениям. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ, подразделения которого удерживают оборону на этом участке фронта.

Какую задачу Путин поставил оккупантам по Покровску: десантники сорвали хитрый маневр

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По данным военных, оккупанты усилили давление из районов населенных пунктов Котлино и Родинское, стремясь создать так называемые "клещи" и отрезать украинские силы. В ответ десантники вместе с другими подразделениями Сил обороны проводят интенсивную аэроразведку, минуют потенциальные маршруты наступления и наносят удары по штурмовым группам противника.

Российские подразделения также пытаются продвигаться малыми группами из северо-западной части Покровска в направлении Гришиного. Однако все попытки проникновения на окраины населенного пункта оперативно обнаруживаются, после чего враг терпит потери и отступает.

На днях украинские военные уничтожили диверсионную группу противника, пытавшуюся закрепиться вблизи фермерских хозяйств к северу от Покровска. Контрдиверсионные действия позволили полностью устранить угрозу.

За последнюю неделю в этом районе Силы обороны были ликвидированы и ранены 255 российскими военными. Кроме того, были уничтожены или повреждены 19 единиц транспорта, 29 точек запуска беспилотников, 36 укрытий и складов, а также 575 ударных дронов.

В командовании подчеркивают, что, несмотря на постоянные попытки прорыва, российские войска не могут достичь стратегического успеха. Украинские подразделения продолжают контролировать ситуацию и срывать все планы врага по окружению ключевых городов Донбасса.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска попытались прорваться вглубь Мирнограда Донецкой области на бронированной технике. Однако атака завершилась для них потерями. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток".




Источник: https://t.me/corps7DSHV/1101
