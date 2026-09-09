Володимир Путін активно формує власний план дій на найближчі місяці та намагається нав'язати його Заходу. У Кремлі вже визначилися з ключовою ставкою на зимовий період та використовують тему переговорів для дезорієнтації США. Водночас Москва прагне виграти час, висуваючи нові штучні умови. Яку стратегію ведення війни обрав Путін? Як Кремль маніпулює США? Видання "Коментарі" розбиралися у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін сформулював для себе стратегію перемоги у війні

Політолог Петро Олещук зазначив в ефірі "24 Каналу", що зовсім невипадково у низці ЗМІ заявилася інформація, що американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після візиту до Москви заявили, що Росія нібито буде готова до переговорів з Україною після виборів до Держдуми 20 вересня. Експерт називає таку інформації маніпуляцією.

За словами політолога, Росія не може відкрито заявити Вашингтону про відсутність прагнення миру та бажання знищувати цивільну інфраструктуру.

"Вони ж не можуть сказати американцям: "Ми вас викликали просто для того, щоб з вами трохи погратися, поманіпулювати. Але насправді нам ніякого миру не треба. Ми хочемо всю зиму бомбити Україну для того, щоб в такий спосіб примусити нарешті український народ до капітуляції". Тому росіяни кажуть, що ще повоюють, пообстрілюють, але домовлятимуться про мир вже після виборів", – акцентував Олещук.

Експерт порівняв такі заяви з відомим формулюванням "давай уже після свят". Кремль навмисно розбиває ситуацію на певні часові відрізки, створюючи враження, ніби затяжний процес стає менш тривалим.

Експерт підкреслив, що Путін серйозно вклався в кампанію зимових обстрілів України. Наразі саме це є його основним розрахунком у війні.

"Він зараз саме таким чином сформулював для себе стратегію перемоги у війні. Чому він має від цього відмовлятися зараз? Міг би він відмовитись? Міг би. Якби, наприклад, США сказали б, що їм набридло і що Путіну потрібно закінчувати це все. Інакше Сполучені Штати певним чином допоможуть Україні, і тоді вже вигрібати має Росія", – розповів політолог.

Сподівань на те, що переговори дадуть результат припинення війни, наразі практично немає

Політолог Володимир Фесенко вважає, що дипломатичні зрушення можливі лише після прямих контактів Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

"Якщо переговори і відбудуться, то, скоріше за все, після 20 вересня, після виборів до Держдуми Росії. До цього часу Москва демонструватиме ескалацію та силові дії заради пропаганди", – зазначив політолог.

За словами експерта, навіть у разі відновлення консультацій очікувати на реальне припинення бойових дій до кінця року не варто. Зазначений фактор стає визначальним для планування подальшої оборони країни.

"Сподівань на те, що переговори дадуть результат припинення війни, наразі практично немає. Це визнав і Зеленський, зауваживши, що воювати доведеться і взимку. Це чесне розуміння реальної ситуації", – підсумував Володимир Фесенко.

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