Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Володимир Путін активно формує власний план дій на найближчі місяці та намагається нав'язати його Заходу. У Кремлі вже визначилися з ключовою ставкою на зимовий період та використовують тему переговорів для дезорієнтації США. Водночас Москва прагне виграти час, висуваючи нові штучні умови. Яку стратегію ведення війни обрав Путін? Як Кремль маніпулює США? Видання "Коментарі" розбиралися у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Політолог Петро Олещук зазначив в ефірі "24 Каналу", що зовсім невипадково у низці ЗМІ заявилася інформація, що американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після візиту до Москви заявили, що Росія нібито буде готова до переговорів з Україною після виборів до Держдуми 20 вересня. Експерт називає таку інформації маніпуляцією.
За словами політолога, Росія не може відкрито заявити Вашингтону про відсутність прагнення миру та бажання знищувати цивільну інфраструктуру.
Експерт порівняв такі заяви з відомим формулюванням "давай уже після свят". Кремль навмисно розбиває ситуацію на певні часові відрізки, створюючи враження, ніби затяжний процес стає менш тривалим.
Експерт підкреслив, що Путін серйозно вклався в кампанію зимових обстрілів України. Наразі саме це є його основним розрахунком у війні.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що дипломатичні зрушення можливі лише після прямих контактів Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
За словами експерта, навіть у разі відновлення консультацій очікувати на реальне припинення бойових дій до кінця року не варто. Зазначений фактор стає визначальним для планування подальшої оборони країни.
Також видання "Коментарі" повідомляло – до яких атак готуються росіяни вже восени: що зміниться на фронті.