До яких атак готуються росіяни вже восени: що зміниться на фронті

Росіяни готуються до нових масштабних атак на українську інфраструктуру, використовуючи супутникову розвідку. Ворог прагне змінити тактику ударів БпЛА, аби керувати ними в режимі реального часу безпосередньо з території Росії. До яких атак готуються росіяни вже восени? Що зараз вирішується на фронті? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Росіяни хочуть отримати приблизно 20-30 супутників на орбіті

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак розповів в інтерв’ю "24 Каналу", коли може посилитися загроза застосування ворожих БпЛА в режимі реального часу. За його словами, супутниковий проєкт "Рассвєт" покликаний забезпечити росіянам прямий зв'язок для оперативного керування безпілотниками над Україною.

Він зазначив, що ворог активно проводить космічну розвідку української критичної інфраструктури, військових установ та інших об'єктів. Для цього Росія використовує як власне супутникове угруповання, так і купує дані у приватних іноземних компаній.

"Даєш гроші, здається, 20 доларів США за кожен квадратний метр супутникового знімку території Землі. Зрозуміло, що сума крутиться далі, бо площі потрібні великі, фотографувати треба регулярно, плюс послуги з дешифровки цих знімків, прибирати різноманітні шуми. Це вартує грошей, і у росіян це є", – пояснив Іван Ступак.

За словами експерта, особливу увагу варто звернути на російську супутникову програму, яку в Росії називають "вбивцею Starlink". Попри те, що кількість російських апаратів на орбіті поки неспівмірна з мережею Ілона Маска, вони можуть створити серйозну загрозу.

"Росіяни хочуть отримати приблизно 20 – 30 супутників на орбіті. Це відкриє для них можливості вже у жовтні-листопаді отримувати прямий супутниковий зв'язок на території України і запускати свої дрони в режимі онлайн, щоб оператор сидів десь у Москві чи Санкт-Петербурзі та направляв ці дрони по різних об'єктах України. Не просто по координатах, а саме по об'єктах", – акцентував експерт.

Зникнення зелених насаджень навіть у чомусь вигідне Силам оборони України

Військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Павло Нарожний зазначив, що окупанти кинули свої найзагартованіші сили на Донеччину, проте загрузли у позиційних і міських боях.

За словами експерта, прихід зимового періоду передусім створить складнощі для цивільного населення через постійні удари по енергетичній інфраструктурі. Проте безпосередньо на лінії зіткнення докорінних змін у бойових діях чекати не варто.

"Зникнення зелених насаджень навіть у чомусь вигідне Силам оборони України. Ворогу буде набагато важче підбиратися до українських укріплень непоміченим, що зменшить щільність раптових атак", – додав Павло Нарожний.

Він наголосив, навіть потенційна нова хвиля мобілізації в Росії на 300 тисяч осіб не зможе миттєво переломити ситуацію, адже підсилення військ агресора на фронті зросте максимум у півтора-два рази, що не дозволить провести швидкі наступальні операції.

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