До якого року може затягтися війна: у ГУР зробили тривожну заяву

Росія зберігає достатній ресурсний потенціал для продовження війни проти України, як мінімум, протягом найближчих двох років. У Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що Москва зможе фінансувати та вести бойові дії у 2027–2028 роках. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв'ю "Укрінформу".

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не відкидаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", — зазначив керівник української військової розвідки.

За його словами, позбавити Кремль можливості продовжувати війну можна лише за скоординованих дій України та її міжнародних партнерів. Особливу роль Іващенко відвів санкційній політиці, яка, за його оцінкою, має бути ефективнішою.

Зокрема, українська розвідка відстежує постачання до Росії електронних компонентів, верстатів та спеціальної хімії. Іващенко підкреслив, що значна частина такої продукції може надходити через посередників та проміжні компанії, після чого використовуватись російським військово-промисловим комплексом.

Водночас, за словами глави ГУР, у суспільстві поступово збільшується невдоволення війною. Однак поки що складно оцінити, чи переросте воно в організований протест, здатний серйозно вплинути на ситуацію.

Іващенко стверджує, що понад 60% росіян уже виступають проти війни. Серед причин він назвав погіршення економічної ситуації та значні втрати російської армії.

Окремо глава розвідки наголосив на проблемах із набором контрактників. За його оцінкою, колишня модель комплектування армії значною мірою вичерпала себе: регіональні бюджети вже мають труднощі з фінансуванням виплат новим військовослужбовцям. При цьому російські втрати залишаються високими і, за даними української розвідки, в середньому становлять 1200-1400 осіб на добу, а іноді сягають 1500 вбитих і тяжко поранених.

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