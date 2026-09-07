До какого года может затянуться война: в ГУР сделали тревожное заявление

Россия сохраняет достаточный ресурсный потенциал для продолжения войны против Украины как минимум в течение ближайших двух лет. В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что Москва сможет финансировать и вести боевые действия в 2027–2028 годах. Об этом заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью "Укринформу".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Ресурсов для ведения войны против Украины у неё ещё достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", — отметил руководитель украинской военной разведки.

По его словам, лишить Кремль возможности продолжать войну можно только при скоординированных действиях Украины и ее международных партнеров. Особую роль Иващенко отвел санкционной политике, которая, по его оценке, должна быть более эффективной.

В частности, украинская разведка отслеживает поставки в Россию электронных компонентов, станков и специальной химии. Иващенко подчеркнул, что значительная часть такой продукции может поступать через посредников и промежуточные компании, после чего использоваться российским военно-промышленным комплексом.

Одновременно, по словам главы ГУР, в российском обществе постепенно увеличивается недовольство войной. Однако пока сложно оценить, перерастет ли оно в организованный протест, способный серьезно повлиять на ситуацию.

Иващенко утверждает, что более 60% россиян уже выступают против войны. Среди причин он назвал ухудшение экономической ситуации и значительные потери российской армии.

Отдельно глава разведки отметил проблемы с набором контрактников. По его оценке, прежняя модель комплектования армии в значительной степени исчерпала себя: региональные бюджеты уже испытывают трудности с финансированием выплат новым военнослужащим. При этом российские потери остаются высокими и, по данным украинской разведки, в среднем составляют 1200-1400 человек в сутки, а иногда достигают 1500 убитых и тяжелораненых.

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