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Даже падение Донбасса не остановит войну: в США раскрыли другие цели Путина

Российская армия одновременно наступает на севере и юге Украины. Это указывает на гораздо более широкие планы Кремля, чем захват оставшейся части Донецкой области

7 сентября 2026, 08:40
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Кравцев Сергей

Даже гипотетический захват всей Донецкой области не обязательно приведет к остановке войны России против Украины. Российские войска одновременно проводят наступательные операции сразу на нескольких направлениях, которые напрямую не связаны с захватом оставшейся территории Донбасса. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Даже падение Донбасса не остановит войну: в США раскрыли другие цели Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В частности, российская армия активно действует в северных районах Сумской и Харьковской областей. Москва объясняет эти операции необходимостью создания так называемой "буферной зоны" вдоль российско-украинской границы. Именно создание такого пояса безопасности Путин неоднократно называл одной из своих целей.

Одновременно российские войска наступают в Запорожской области. По оценке ISW, российское командование пытается объединить направления на Орехов и Гуляйполе, чтобы продвигаться к Запорожью с юга и обходить украинские оборонительные позиции.

В институте подчеркивают, что масштаб этих операций значительно превышает то, что было бы необходимо исключительно для отвлечения украинских подразделений от Донбасса. Иными словами, речь идет не просто о вспомогательных ударах.

Эти действия соответствуют более широким требованиям, которые Путин озвучивал ранее. Поэтому в ISW считают маловероятным, что российский лидер согласится прекратить боевые действия даже в случае достижения армией какого-либо крупного результата в Донецкой области.

При этом сам захват всей Донецкой области остается маловероятным в обозначенные Кремлем сроки. Российским войскам предстоят тяжелые бои за укрепленные города, а украинская армия продолжает наносить удары по российской логистике и препятствовать продвижению.

Таким образом, стратегия Москвы не сводится к одной цели – Донбассу. Наступления в Сумской, Харьковской и Запорожской областях показывают, что Кремль продолжает преследовать сразу несколько военных задач.

Это означает, что даже значительное изменение линии фронта на Донбассе само по себе не гарантирует окончания войны: российские операции на других направлениях свидетельствуют о сохранении более масштабных целей руководства РФ.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-6-2026/
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