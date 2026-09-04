Путину придется слушать: почему Китай и Индия неожиданно активизировались вокруг войны

Китай и Индия все активнее говорят о необходимости завершения российско-украинской войны. Действительно ли синхронные заявления Китая и Индии свидетельствуют о готовности этих стран активнее приобщаться к переговорам по завершению войны или пока это только дипломатическая риторика? Что же заставляет Пекин и Нью-Дели активнее реагировать на войну в Украине – экономические интересы, риски безопасности или стремление усилить свое политическое влияние в мире? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Путин, Си Цзиньпин и Моди. Фото: из открытых источников

Китай и Индия имеют свой интерес

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по замороженным конфликтам в Евразии Виталий Кулик говорит, что, с одной стороны, Китай завершает построение глобальной системы сети транспортных и энергетических коридоров от Китая до Европы. Конечной точкой китайских торговых путей является европейский премиум-рынок. Соответственно Пекин заинтересован в безопасности в Азии, на Кавказе и в Черноморском бассейне.

"Это подталкивает Китай к проактивной позиции по вопросу урегулирования войны в Украине. Поэтому Китай об этом выставился несколько раз, предложил свои видения, как он хотел бы не допустить поражения России, и, в то же время, держа на пульсе Европу и Запад в целом. Теперь он будет пытаться продвигать эту позицию. Так или иначе, Китай приближается к точке, когда ему нужно будет по крайней мере снизить интенсивность боевых действий в Украине, к минимуму, если не заморозить войну, то не дать возможности масштабировать ее, о чем иногда мечтает Россия", – отметил Виталий Кулик.

Он подчеркну., ключевое для Пекина – безопасность транспортных академий, чтобы работали сухопутные коридоры, чтобы работали хабы, чтобы Черное море было свободно от боевых действий.

"Индия, понимая, что Китай, благодаря этой экономической и торговой инфраструктуре, транспортной логистике, может стать более влиятельным фактором, чем сейчас, пытается быть спойлером, предлагая собственные торговые проекты, какие-то собственные концепты сети транспортных коридоров и также свои посреднические услуги. Все делается для того, чтобы не дать Китаю быть единоличным представителем Глобального Юга, чтобы голос Индии также звучал рядом с Китаем как определенный оттенок голоса Глобального Юга. Поэтому Индия использовала свои услуги не только как посредника, но и как и переговорщика. Сейчас в Киеве побывал министр иностранных дел Индии Субраманием Джайшанкар, перед тем были контакты на высшем уровне с приезжавшим в Киев премьер-министром Моди, у него есть личный контакт с президентом Зеленским и есть личный контакт с Путиным, чего нет у Си Цзиньпина. У него только личный контакт с Путиным. Поэтому этим Индия и пытается воспользоваться, чтобы Нью-Дели также использовали как мостик в переговорах или к их услугам обращались в ходе построения большой архитектуры переговоров", – отметил эксперт.

Собеседник портала "Комментарии" отмечает, что за столом переговоров места хватит всем. Украина заинтересована в интернационализации этого диалога.

"Нам важно, чтобы мы там были не один на один с Трампом и россиянами, а там должны быть представители Европейского Союза или хотя бы европейские страны, там должны быть Турция и Китай. Потому что без Китая у нас нет дополнительных инструментов давления на Россию. Там может быть Индия, могут быть другие страны, которые имеют глобальные интересы. Поэтому не исключается ни одна из опций, которые приближают нас к миру", – констатировал Виталий Кулик.

Китай и Индия имеют свои инструменты влияния на Россию

Политический эксперт Сергей Таран считает, что еще рано говорить о полноценном привлечении Китая и Индии к переговорам о завершении войны, но то, что обе страны почти синхронно заявили о необходимости завершения российско-украинской войны, показывает, что по крайней мере для дипломатии двух стран-миллиардеров украинский вопрос становится одним из приоритетных.

"Причина этого в том, что война против Украины стала ключевым событием мировой политики после завершения холодной войны, и потому влияет на все без исключения экономические и процессы безопасности в мире. Следовательно, и Индия, и Китай вынуждены по крайней мере комментировать войну, которая по-разному, но оказывает непосредственное влияние и на их экономику также. Еще одна причина – это растущие политические амбиции Китая и Индии, стремящиеся гнуть свои, отдельные от Запада линии в мировой политике. Для них незавершенная война в Украине стала доказательством несостоятельности Запада, особенно США достичь глобальной стабильности", – отметил эксперт.

Он продолжает, вместо этого, Китай и Индия имеют свои инструменты влияния на Россию – это закупка российской нефти, а в случае Китая – товары двойного назначения, без которых Россия не сможет вести войну, но, чтобы применить эти инструменты Си хочет, чтобы Трамп его об этом по-настоящему попросил, признав в ответ Китай как равный.

"Однако именно это и есть причина, почему Трамп этого до сих пор не сделал. Он еще верит в собственные чрезвычайные дипломатические способности, а заявления Индии и Китая напоминают миру, что эти способности не чрезвычайны. Но если пойдет все по происходившему до сих пор сценарию, Пекин и Нью-Дели будут торговаться с Западом о более широком их привлечении до завершения российско-украинской войны. И это будет отменная новость. Ключевые события, которые укажут, как быстро это может произойти – это выборы в Конгресс и визит Си в США, который состоится уже в сентябре", – констатировал Сергей Таран.

Также издание "Комментарии" сообщало – решающий момент: глава МИД Индии сделал заявление о войне в Украине.