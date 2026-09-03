Вирішальний момент: глава МЗС Індії зробив заяву про війну в Україні

Війна Росії проти України має завершитися за столом переговорів, а не завдяки тому, які країни купують чи відмовляються купувати російську нафту. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар під час спільного брифінгу з головою МЗС України Андрієм Сібігом у Києві.

Індія. Фото: з відкритих джерел

Індійський дипломат підкреслив, що тривалий конфлікт зрештою вимагатиме дипломатичного вирішення. За його словами, ні закупівлі, ні відмова від закупівель російської нафти, металів, мінералів, добрив чи іншої продукції власними силами не здатні визначити результат війни.

"Він вирішиться шляхом дипломатії та переговорів", — заявив Джайшанкар, наголосивши, що саме до такого підходу Індія закликає сторони.

Окремо глава індійського МЗС пояснив позицію Нью-Делі щодо закупівлі російських енергоресурсів.

За його словами, Індія стикається із серйозним завданням забезпечення паливом населення чисельністю близько 1,4 млрд осіб в умовах складної енергетичної ситуації.

Джайшанкар зазначив, що індійська сторона розуміє позицію Києва щодо торгівлі з Росією та поважає українську думку з цього питання. Водночас міністр висловив сподівання, що і позиція Індії сприйматиметься з такою самою повагою.

Таким чином візит Джайшанкара до Києва продемонстрував одночасно і точки дотику, і серйозні розбіжності між Україною та Індією. Київ наполягає на необхідності тиску на державу-агресора, тоді як Нью-Делі продовжує відстоювати власні енергетичні інтереси та право самостійно визначати джерела постачання.

При цьому індійська сторона привселюдно підтримує ідею мирного врегулювання. Джайшанкар фактично дав зрозуміти: для Нью-Делі головним інструментом завершення війни залишаються переговори та дипломатія.

Його заява прозвучала на тлі дискусій навколо російських енергоресурсів і ролі Індії у відносинах з Москвою. Саме поєднання закликів до миру із збереженням закупівель російської нафти залишається одним із найбільш спірних питань у відносинах Нью-Делі та Києва.

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