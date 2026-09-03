Решающий момент: глава МИД Индии сделал заявление о войне в Украине

Война России против Украины должна завершиться за столом переговоров, а не благодаря тому, какие страны покупают или отказываются покупать российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время совместного брифинга с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Индия. Фото: из открытых источников

Индийский дипломат подчеркнул, что продолжительный конфликт в конечном итоге потребует дипломатического решения. По его словам, ни закупки, ни отказ от закупок российской нефти, металлов, минералов, удобрений или другой продукции сами по себе не способны определить исход войны.

"Он решится путем дипломатии и переговоров", — заявил Джайшанкар, подчеркнув, что именно к такому подходу Индия призывает стороны.

Отдельно глава индийского МИД объяснил позицию Нью-Дели относительно закупок российских энергоресурсов.

По его словам, Индия сталкивается с серьезной задачей обеспечения топливом населения численностью около 1,4 млрд человек в условиях сложной энергетической ситуации.

Джайшанкар отметил, что индийская сторона понимает позицию Киева относительно торговли с Россией и уважает украинское мнение по этому вопросу. Вместе с тем министр выразил надежду, что и позиция Индии будет восприниматься с таким же уважением.

Таким образом, визит Джайшанкара в Киев продемонстрировал одновременно и точки соприкосновения, и серьезные разногласия между Украиной и Индией. Киев настаивает на необходимости давления на государство-агрессора, тогда как Нью-Дели продолжает отстаивать собственные энергетические интересы и право самостоятельно определять источники поставок.

При этом индийская сторона публично поддерживает идею мирного урегулирования. Джайшанкар фактически дал понять: для Нью-Дели главным инструментом завершения войны остаются переговоры и дипломатия.

Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий вокруг российских энергоресурсов и роли Индии в отношениях с Москвой. Именно сочетание призывов к миру с сохранением закупок российской нефти остается одним из наиболее спорных вопросов в отношениях Нью-Дели и Киева.

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