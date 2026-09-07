Навіть падіння Донбасу не зупинить війну: у США розкрили інші цілі Путіна

Навіть гіпотетичне захоплення всієї Донецької області не обов'язково призведе до зупинення війни Росії проти України. Російські війська одночасно проводять наступальні операції відразу на декількох напрямках, які безпосередньо не пов'язані із захопленням території Донбасу, що залишилася. Про це йдеться у аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, російська армія активно діє у північних районах Сумської та Харківської областей. Москва пояснює ці операції необхідністю створення так званої "буферної зони" вздовж російсько-українського кордону. Саме створення такого поясу безпеки Путін неодноразово називав однією зі своїх цілей.

Водночас російські війська наступають у Запорізькій області. За оцінкою ISW, російське командування намагається об'єднати напрямки на Оріхів та Гуляйполі, щоб просуватися до Запоріжжя з півдня та обходити українські оборонні позиції.

В інституті наголошують, що масштаб цих операцій значно перевищує те, що було б необхідним виключно для відволікання українських підрозділів від Донбасу. Іншими словами, йдеться не просто про допоміжні удари.

Ці дії відповідають ширшим вимогам, які Путін озвучував раніше. Тому в ISW вважають малоймовірним, що російський лідер погодиться припинити бойові дії навіть у разі досягнення армією будь-якого великого результату на Донеччині.

При цьому саме захоплення всієї Донецької області залишається малоймовірним у зазначені Кремлем терміни. Російські війська мають тяжкі бої за укріплені міста, а українська армія продовжує завдавати ударів по російській логістиці і перешкоджати просуванню.

Таким чином, стратегія Москви не зводиться до однієї мети – Донбасу. Наступи у Сумській, Харківській та Запорізькій областях показують, що Кремль продовжує переслідувати одразу кілька військових завдань.

Це означає, що навіть значна зміна лінії фронту на Донбасі сама по собі не гарантує закінчення війни: російські операції в інших напрямках свідчать про збереження більш масштабних цілей керівництва РФ.

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