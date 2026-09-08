К каким атакам готовятся россияне уже осенью: что изменится на фронте

Россияне готовятся к новым масштабным атакам на украинскую инфраструктуру, используя спутниковую разведку. Враг стремится изменить тактику ударов БПЛА, чтобы управлять ими в режиме реального времени непосредственно с территории России. К каким атакам готовятся россияне уже осенью? Что сейчас решается на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне хотят получить около 20-30 спутников на орбите

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак рассказал в интервью "24 Каналу", когда может усилиться угроза применения враждебных БПЛА в режиме реального времени. По его словам, спутниковый проект "Рассвет" призван обеспечить россиянам прямую связь для оперативного управления беспилотниками над Украиной.

Он отметил, что враг активно проводит космическую разведку украинской критической инфраструктуры, военных учреждений и других объектов. Для этого Россия использует как собственную спутниковую группировку, так и покупает данные у частных иностранных компаний.

"Даешь деньги, кажется, 20 долларов США за каждый квадратный метр спутникового снимка территории Земли. Понятно, что сумма крутится дальше, потому что площади нужны большие, фотографировать надо регулярно плюс услуги по дешифровке этих снимков, убирать разнообразные шумы. Это стоит денег, и у россиян это есть", – объяснил Иван Ступак.

По словам эксперта, особое внимание следует обратить на российскую спутниковую программу, которую в России называют "убийцей Starlink". Несмотря на то, что количество российских аппаратов на орбите пока несоразмерно с сетью Илона Маска, они могут создать серьезную угрозу.

"Россияне хотят получить около 20 – 30 спутников на орбите. Это откроет для них возможности уже в октябре-ноябре получать прямую спутниковую связь на территории Украины и запускать свои дроны в режиме онлайн, чтобы оператор сидел где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге и направлял эти дроны по разным объектам Украины. Не просто по координатам, а именно по объектам", – подчеркнул эксперт.

Исчезновение зеленых насаждений даже в чем-то выгодно Силам обороны Украины

Военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный отметил, что оккупанты бросили свои самые закаленные силы на Донетчину, однако погрязли в позиционных и городских боях.

По словам эксперта, приход зимнего периода прежде всего создаст сложности для гражданского населения из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре. Однако прямо на линии столкновения коренных изменений в боевых действиях ждать не стоит.

"Исчезновение зеленых насаждений даже в чем-то выгодно Силам обороны Украины. Врагу будет гораздо труднее подбираться к украинским укреплениям незамеченным, что уменьшит плотность внезапных атак", – добавил Павел Нарожный.

Он отметил, что даже потенциальная новая волна мобилизации в России на 300 тысяч человек не сможет мгновенно переломить ситуацию, ведь усиление войск агрессора на фронте возрастет максимум в полтора-два раза, что не позволит провести быстрые наступательные операции.

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