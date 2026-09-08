К каким атакам готовятся россияне уже осенью: что изменится на фронте

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Кравцев Сергей
Россияне готовятся к новым масштабным атакам на украинскую инфраструктуру, используя спутниковую разведку. Враг стремится изменить тактику ударов БПЛА, чтобы управлять ими в режиме реального времени непосредственно с территории России. К каким атакам готовятся россияне уже осенью? Что сейчас решается на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак рассказал в интервью "24 Каналу", когда может усилиться угроза применения враждебных БПЛА в режиме реального времени. По его словам, спутниковый проект "Рассвет" призван обеспечить россиянам прямую связь для оперативного управления беспилотниками над Украиной.
Он отметил, что враг активно проводит космическую разведку украинской критической инфраструктуры, военных учреждений и других объектов. Для этого Россия использует как собственную спутниковую группировку, так и покупает данные у частных иностранных компаний.
По словам эксперта, особое внимание следует обратить на российскую спутниковую программу, которую в России называют "убийцей Starlink". Несмотря на то, что количество российских аппаратов на орбите пока несоразмерно с сетью Илона Маска, они могут создать серьезную угрозу.
Военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный отметил, что оккупанты бросили свои самые закаленные силы на Донетчину, однако погрязли в позиционных и городских боях.
По словам эксперта, приход зимнего периода прежде всего создаст сложности для гражданского населения из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре. Однако прямо на линии столкновения коренных изменений в боевых действиях ждать не стоит.
Он отметил, что даже потенциальная новая волна мобилизации в России на 300 тысяч человек не сможет мгновенно переломить ситуацию, ведь усиление войск агрессора на фронте возрастет максимум в полтора-два раза, что не позволит провести быстрые наступательные операции.
Также издание "Комментарии" сообщало — до какого года может затянуться война: в ГУР сделали тревожное заявление.