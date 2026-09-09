Какую стратегию ведения войны выбрал Путин: как Кремль манипулирует США

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Кравцев Сергей
Владимир Путин активно формирует свой план действий на ближайшие месяцы и пытается навязать его Западу. В Кремле уже определились с ключевой ставкой на зимний период и используются темы переговоров для дезориентации США. В то же время Москва стремится выиграть время, выдвигая новые искусственные условия. Какую стратегию ведения войны избрал Путин? Как Кремль манипулирует США? Издание "Комментарии" разбирались в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог Петр Олещук отметил в эфире "24 Канала", что совсем не случайно в ряде СМИ заявилась информация, что американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву заявили, что Россия будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму 20 сентября. Эксперт называет такую информацию манипуляцией.
По словам политолога, Россия не может открыто заявить Вашингтону об отсутствии стремления к миру и желании уничтожать гражданскую инфраструктуру.
Эксперт сравнил такие заявления с известной формулировкой "давай уже после праздников". Кремль намеренно разбивает ситуацию на определенные временные отрезки, создавая впечатление, что затяжной процесс становится менее длительным.
Эксперт подчеркнул, что Путин серьезно уложился в кампанию зимних обстрелов Украины. Сейчас именно это его основной расчет в войне.
Политолог Владимир Фесенко считает, что дипломатические сдвиги возможны только после прямых контактов Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Зеленским.
По словам эксперта, даже в случае возобновления консультаций ожидать реального прекращения боевых действий до конца года не стоит. Указанный фактор становится определяющим для планирования дальнейшей обороны страны.
Также издание "Комментарии" сообщало – к каким атакам готовятся россияне уже осенью: что изменится на фронте.