Какую стратегию ведения войны выбрал Путин: как Кремль манипулирует США

Владимир Путин активно формирует свой план действий на ближайшие месяцы и пытается навязать его Западу. В Кремле уже определились с ключевой ставкой на зимний период и используются темы переговоров для дезориентации США. В то же время Москва стремится выиграть время, выдвигая новые искусственные условия. Какую стратегию ведения войны избрал Путин? Как Кремль манипулирует США? Издание "Комментарии" разбирались в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин сформулировал для себя стратегию победы в войне

Политолог Петр Олещук отметил в эфире "24 Канала", что совсем не случайно в ряде СМИ заявилась информация, что американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву заявили, что Россия будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму 20 сентября. Эксперт называет такую информацию манипуляцией.

По словам политолога, Россия не может открыто заявить Вашингтону об отсутствии стремления к миру и желании уничтожать гражданскую инфраструктуру.

"Они же не могут сказать американцам: "Мы вас вызвали просто для того, чтобы с вами немного поиграть, поманипулировать. Но на самом деле нам никакого мира не надо. Мы хотим всю зиму бомбить Украину для того, чтобы таким образом принудить наконец украинский народ к капитуляции". Поэтому россияне говорят, что еще повоюют, пообстреливают, но будут договариваться о мире уже после выборов", – подчеркнул Олещук.

Эксперт сравнил такие заявления с известной формулировкой "давай уже после праздников". Кремль намеренно разбивает ситуацию на определенные временные отрезки, создавая впечатление, что затяжной процесс становится менее длительным.

Эксперт подчеркнул, что Путин серьезно уложился в кампанию зимних обстрелов Украины. Сейчас именно это его основной расчет в войне.

Он сейчас именно таким образом сформулировал для себя стратегию победы в войне. Почему он должен от этого отказываться сейчас? Мог бы он отказаться? Мог бы. Если бы, например, США сказали бы, что им надоело и Путину нужно заканчивать это все. Иначе Соединенные Штаты определенным образом помогут Украине, и тогда выгребать должна Россия", – рассказал политолог.

Надежд на то, что переговоры дадут результат прекращения войны, пока практически нет

Политолог Владимир Фесенко считает, что дипломатические сдвиги возможны только после прямых контактов Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Зеленским.

"Если переговоры и состоятся, то, скорее всего, после 20 сентября, после выборов в Госдуму России. До этого времени Москва будет демонстрировать эскалацию и силовые действия для пропаганды", – отметил политолог.

По словам эксперта, даже в случае возобновления консультаций ожидать реального прекращения боевых действий до конца года не стоит. Указанный фактор становится определяющим для планирования дальнейшей обороны страны.

"Надежд на то, что переговоры дадут результат прекращения войны, практически нет. Это признал и Зеленский, заметив, что воевать придется и зимой. Это честное понимание реальной ситуации", – подытожил Владимир Фесенко.

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