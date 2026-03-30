Яку інформацію приховує рф: і це не про втрати армії

Ткачова Марія
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що Росія не надає жодної інформації про незаконно вивезених українських дітей, що суттєво ускладнює процес їхнього повернення.
Рф приховує інформацію про викрадених дітей
В інтерв’ю Fox News вона наголосила, що Україна змушена покладатися на допомогу міжнародних партнерів, оскільки напряму отримати ці дані неможливо.
За словами Зеленської, наразі створено міжнародну коаліцію з повернення дітей, до якої вже приєдналися понад 40 країн і організацій. Однак процес залишається повільним — дітей повертають невеликими групами.
Вона підкреслила, що за нинішніх темпів повернення може затягнутися на десятки років, тоді як діти продовжують втрачати час і можливість жити нормальним життям.
Україна продовжує шукати будь-які інструменти тиску на Росію, щоб отримати доступ до інформації та пришвидшити повернення незаконно депортованих дітей.