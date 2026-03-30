Какую информацию скрывает РФ: и это не о потерях армии

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Россия не предоставляет никакой информации о незаконно вывезенных украинских детях, что существенно усложняет процесс их возвращения.

В интервью Fox News она подчеркнула, что Украина вынуждена полагаться на помощь международных партнеров, поскольку напрямую получить эти данные невозможно.

По словам Зеленской, в настоящее время создана международная коалиция по возвращению детей, к которой уже присоединились более 40 стран и организаций. Однако процесс остается медленным – детей возвращают небольшими группами.

Она подчеркнула, что при нынешних темпах возвращение может затянуться на десятки лет, тогда как дети продолжают терять время и жить нормальной жизнью.

Украина продолжает искать любые инструменты давления на Россию, чтобы получить доступ к информации и ускорить возвращение незаконно депортированных детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в марте 2026 года российские войска вновь нарастили темпы наступления на территории Украины. Об этом сообщает Агентство со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.

За последнюю неделю российские подразделения смогли захватить вдвое больше территории, чем неделей раньше. В марте оккупантам удалось продвинуться на 182 квадратных километра. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 126 км, а в январе — 245 км. Наиболее активные боевые действия в последнее время фиксируются в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские силы пытаются усилить давление. В то же время, по оценкам Института изучения войны, нынешние темпы наступления остаются значительно ниже летом и осенью 2025 года. Кроме того, в последние дни наблюдается определенное замедление продвижения.

