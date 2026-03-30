logo

BTC/USD

66750

ETH/USD

2040.12

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Какую информацию скрывает РФ: и это не о потерях армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую информацию скрывает РФ: и это не о потерях армии

Украина не получает от РФ информации о похищенных детях и вынуждена искать международные механизмы влияния

30 марта 2026, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Россия не предоставляет никакой информации о незаконно вывезенных украинских детях, что существенно усложняет процесс их возвращения.

Россия скрывает информацию о похищенных детях

В интервью Fox News она подчеркнула, что Украина вынуждена полагаться на помощь международных партнеров, поскольку напрямую получить эти данные невозможно.

По словам Зеленской, в настоящее время создана международная коалиция по возвращению детей, к которой уже присоединились более 40 стран и организаций. Однако процесс остается медленным – детей возвращают небольшими группами.

Она подчеркнула, что при нынешних темпах возвращение может затянуться на десятки лет, тогда как дети продолжают терять время и жить нормальной жизнью.

Украина продолжает искать любые инструменты давления на Россию, чтобы получить доступ к информации и ускорить возвращение незаконно депортированных детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в марте 2026 года российские войска вновь нарастили темпы наступления на территории Украины. Об этом сообщает Агентство со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.
За последнюю неделю российские подразделения смогли захватить вдвое больше территории, чем неделей раньше. В марте оккупантам удалось продвинуться на 182 квадратных километра. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 126 км, а в январе — 245 км. Наиболее активные боевые действия в последнее время фиксируются в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские силы пытаются усилить давление. В то же время, по оценкам Института изучения войны, нынешние темпы наступления остаются значительно ниже летом и осенью 2025 года. Кроме того, в последние дни наблюдается определенное замедление продвижения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/11391
Теги:

Новости

Все новости