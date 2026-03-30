Какую информацию скрывает РФ: и это не о потерях армии

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Россия не предоставляет никакой информации о незаконно вывезенных украинских детях, что существенно усложняет процесс их возвращения.
Россия скрывает информацию о похищенных детях
В интервью Fox News она подчеркнула, что Украина вынуждена полагаться на помощь международных партнеров, поскольку напрямую получить эти данные невозможно.
По словам Зеленской, в настоящее время создана международная коалиция по возвращению детей, к которой уже присоединились более 40 стран и организаций. Однако процесс остается медленным – детей возвращают небольшими группами.
Она подчеркнула, что при нынешних темпах возвращение может затянуться на десятки лет, тогда как дети продолжают терять время и жить нормальной жизнью.
Украина продолжает искать любые инструменты давления на Россию, чтобы получить доступ к информации и ускорить возвращение незаконно депортированных детей.