Рф нарощує наступ: зʼявилися нові цифри

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У березні 2026 року російські війська знову наростили темпи наступу на території України. Про це повідомляє Агентство з посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState.
Наступ рф на території України
За останній тиждень російські підрозділи змогли захопити вдвічі більше території, ніж тижнем раніше. Загалом у березні окупантам вдалося просунутися на 182 квадратні кілометри.
Для порівняння, у лютому цей показник становив 126 км², а в січні — 245 км².
Найбільш активні бойові дії останнім часом фіксуються в районі Гуляйполя Запорізької області, де російські сили намагаються посилити тиск.
Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни, нинішні темпи наступу залишаються значно нижчими, ніж улітку та восени 2025 року. Крім того, в останні дні спостерігається певне уповільнення просування.
Таким чином, попри активізацію російських атак, загальна динаміка наступу залишається нестабільною і не досягає попередніх пікових показників.