Рф нарощує наступ: зʼявилися нові цифри

У березні 2026 року російські війська знову наростили темпи наступу на території України. Про це повідомляє Агентство з посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState.

Наступ рф на території України

За останній тиждень російські підрозділи змогли захопити вдвічі більше території, ніж тижнем раніше. Загалом у березні окупантам вдалося просунутися на 182 квадратні кілометри.

Для порівняння, у лютому цей показник становив 126 км², а в січні — 245 км².

Найбільш активні бойові дії останнім часом фіксуються в районі Гуляйполя Запорізької області, де російські сили намагаються посилити тиск.

Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни, нинішні темпи наступу залишаються значно нижчими, ніж улітку та восени 2025 року. Крім того, в останні дні спостерігається певне уповільнення просування.

Таким чином, попри активізацію російських атак, загальна динаміка наступу залишається нестабільною і не досягає попередніх пікових показників.

Під час однієї з атак противник висунувся малими групами у напрямку позицій суміжних підрозділів 14-ї бригади Національної гвардії України. Оператори ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ оперативно виявили рух ворога та завдали ударів по цілях. У результаті частину особового складу противника було знищено, ще частина отримала поранення. Решта змушена була відступити, а наступ вдалося зірвати ще до безпосереднього контакту з українськими позиціями.

