Россия наращивает наступление: появились новые цифры

В марте 2026 года российские войска снова нарастили темпы наступления на территории Украины. Об этом сообщает Агентство со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState .

Наступление России на территории Украины

За последнюю неделю российские подразделения смогли захватить вдвое больше территории, чем неделей раньше. В марте оккупантам удалось продвинуться на 182 квадратных километра.

Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 126 км, а в январе — 245 км.

Наиболее активные боевые действия в последнее время фиксируются в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские силы пытаются усилить давление.

В то же время, по оценкам Института изучения войны, нынешние темпы наступления остаются значительно ниже летом и осенью 2025 года. Кроме того, в последние дни наблюдается определенное замедление продвижения.

Таким образом, несмотря на активизацию российских атак, общая динамика наступления остается нестабильной и не добивается предварительных пиковых показателей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых рубежах. Ситуация остается напряженной.

Во время одной из атак противник выдвинулся малыми группами в направлении позиций сопредельных подразделений 14-й бригады Национальной гвардии Украины. Операторы ударных беспилотников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в составе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ оперативно обнаружили движение врага и нанесли удары по целям. В результате часть личного состава противника была уничтожена, еще часть получила ранения. Остальные вынуждены были отступить, а наступление удалось сорвать еще до непосредственного контакта с украинскими позициями.

