Россия наращивает наступление: появились новые цифры

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В марте 2026 года российские войска снова нарастили темпы наступления на территории Украины. Об этом сообщает Агентство со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState .
Наступление России на территории Украины
За последнюю неделю российские подразделения смогли захватить вдвое больше территории, чем неделей раньше. В марте оккупантам удалось продвинуться на 182 квадратных километра.
Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 126 км, а в январе — 245 км.
Наиболее активные боевые действия в последнее время фиксируются в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские силы пытаются усилить давление.
В то же время, по оценкам Института изучения войны, нынешние темпы наступления остаются значительно ниже летом и осенью 2025 года. Кроме того, в последние дни наблюдается определенное замедление продвижения.
Таким образом, несмотря на активизацию российских атак, общая динамика наступления остается нестабильной и не добивается предварительных пиковых показателей.