Якщо Україна втратить два важливі міста на Донбасі - це стане крахом східного фронту: що відомо

Російські окупаційні сили наразі зосереджують основний військовий тиск на східній частині Донбасу. Вже не перший рік противник намагається взяти під контроль Слов’янськ і Краматорськ — міста, які фактично стали фортецями.

Бої за Донбас (фото з відкритих джерел)

Саме вони є опорою оборони для решти приблизно 20% території Донецької області, що досі перебуває під контролем України. На думку аналітика Sky News Майкла Кларка, втрата цих населених пунктів означатиме обвал усієї східної лінії фронту.

"Якщо Слов'янськ і Краматорськ впадуть, то решта піде за ними. Слов'янськ є історично і політично дуже важливим, тому що українці відвоювали його у 2014 році", – наголосив експерт.

Саме тому Слов’янськ має для ворога не лише військове, а й виразне символічне значення. Водночас Краматорськ, за словами Кларка, є "центром, вузлом, більшим містом".

Аналітик зазначає, що обидва міста розташовані на відносно височинній місцевості. Окрім цього, вони добре укріплені, що робить їх захоплення для російських військ надзвичайно складним завданням.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що місто Мирноград на Донеччині майже повністю перебуває під контролем російських загарбників. Ворог уже розгортає там свої артилерійські позиції, командні штаби та комендатуру. Водночас Сили оборони України утримують позиції на півночі міста й намагаються не випустити окупантів із Мирнограда. Про це "Українській правді" розповів офіцер-морпіх, який воює на цьому напрямку. За його словами, зараз бої тривають на півночі Мирнограда – у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого.