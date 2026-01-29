logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Якщо Україна втратить два важливі міста на Донбасі - це стане крахом східного фронту: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Якщо Україна втратить два важливі міста на Донбасі - це стане крахом східного фронту: що відомо

Словʼянськ і Краматорськ добре укріплені, тож захопити їх ворогу буде складно.

29 січня 2026, 03:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські окупаційні сили наразі зосереджують основний військовий тиск на східній частині Донбасу. Вже не перший рік противник намагається взяти під контроль Слов’янськ і Краматорськ — міста, які фактично стали фортецями.

Якщо Україна втратить два важливі міста на Донбасі - це стане крахом східного фронту: що відомо

Бої за Донбас (фото з відкритих джерел)

Саме вони є опорою оборони для решти приблизно 20% території Донецької області, що досі перебуває під контролем України. На думку аналітика Sky News Майкла Кларка, втрата цих населених пунктів означатиме обвал усієї східної лінії фронту.

"Якщо Слов'янськ і Краматорськ впадуть, то решта піде за ними. Слов'янськ є історично і політично дуже важливим, тому що українці відвоювали його у 2014 році", – наголосив експерт.

Саме тому Слов’янськ має для ворога не лише військове, а й виразне символічне значення. Водночас Краматорськ, за словами Кларка, є "центром, вузлом, більшим містом".

Аналітик зазначає, що обидва міста розташовані на відносно височинній місцевості. Окрім цього, вони добре укріплені, що робить їх захоплення для російських військ надзвичайно складним завданням.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що місто Мирноград на Донеччині майже повністю перебуває під контролем російських загарбників. Ворог уже розгортає там свої артилерійські позиції, командні штаби та комендатуру. Водночас Сили оборони України утримують позиції на півночі міста й намагаються не випустити окупантів із Мирнограда. Про це "Українській правді" розповів офіцер-морпіх, який воює на цьому напрямку. За його словами, зараз бої тривають на півночі Мирнограда – у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого. 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини