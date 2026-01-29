Если Украина потеряет два важных города на Донбассе – это станет крахом восточного фронта: что известно

Российские оккупационные силы сосредоточивают основное военное давление на восточной части Донбасса. Уже не первый год противник пытается взять под контроль Славянск и Краматорск – города, фактически ставшие крепостями.

Бои за Донбасс (фото из открытых источников)

Именно они являются опорой обороны для остальной примерно 20% территории Донецкой области, которая до сих пор находится под контролем Украины. По мнению аналитика Sky News Майкла Кларка, потеря этих населенных пунктов будет означать обвал всей восточной линии фронта.

"Если Славянск и Краматорск упадут, то остальные последуют за ними. Славянск исторически и политически очень важен, потому что украинцы отвоевали его в 2014 году", — подчеркнул эксперт.

Поэтому Славянск имеет для врага не только военное, но и выразительное символическое значение. В то же время Краматорск, по словам Кларка, является "центром, узлом, большим городом".

Аналитик отмечает, что оба города расположены на относительно высокой местности. Кроме того, они хорошо укреплены, что делает их захват для русских войск чрезвычайно сложной задачей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что город Мирноград на Донетчине почти полностью находится под контролем российских захватчиков. Враг уже разворачивает свои артиллерийские позиции, командные штабы и комендатуру. В то же время Силы обороны Украины удерживают позиции на севере города и стараются не выпустить оккупантов из Мирнограда. Об этом "Украинской правде" рассказал офицер-морпих, воюющий на этом направлении. По его словам, сейчас бои продолжаются на севере Мирнограда – в районе железнодорожного депо и на севере соседнего села Светлое.