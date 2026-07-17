Якою буде мобілізація після зміни уряду: найгірші сценарії за версією ШІ

Зміна уряду в липні 2026 року та призначення Сергія Корецького прем'єром змушують українців думати про майбутнє мобілізації. Ротація міністрів може принести нові підходи, посиливши тривогу в суспільстві щодо погіршення умов призову. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, якою буде мобілізація після зміни уряду та які найгірші сценарії.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що мобілізаційна політика після зміни Кабміну швидше стане більш керованою та технологічною, ніж суттєво жорсткішою. Основний акцент урядовці зроблять на цифровізації процесів, розвитку контрактної служби та більш точному обліку військовозобов'язаних, за умови, якщо не погіршиться безпекова ситуація. Найгірший сценарій може реалізуватися лише за різкого погіршення ситуації на фронті. Головним фактором ухвалення рішень щодо мобілізації залишатиметься саме воєнна необхідність, а не політичні зміни.

Чат-бот Gemini припускає, що новий Кабмін не піде на негайне зниження вікового цензу через високі демографічні ризики. Проте найгіршим реалістичним сценарієм стане жорстка ревізія списків критичних підприємств та скасування відстрочок для багатьох категорій працівників. Уряд Корецького зосередиться на цифровізації та повній фіскалізації обліку. Громадяни, які уникають оновлення даних у застосунку "Резерв+", швидко опиняться під жорсткими обмеженнями. Держава намагатиметься балансувати між фронтом та економікою, але оборонний сектор матиме абсолютний пріоритет. Це змусить жертвувати інтересами бізнесу, що призведе до закриття частини компаній та нової хвилі міграції.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найбільш імовірним є сценарій "замороженого компромісу", який не вирішить жодної з проблем, але створить ілюзію діяльності. Оскільки призначення Клименка фактично заблоковано, а повернення Федорова з повноваженнями для реформ малоймовірне через опір Сирського, ситуація зайде в глухий кут. Мобілізаційні заходи продовжаться за інерцією, але будуть неефективними через деморалізацію військових і суспільства. Загострення на фронті через брак підготовлених резервів може стати каталізатором політичної кризи, яка змусить владу шукати екстрені та ще менш популярні рішення.

Усі три чат-боти сходяться в одному: сама по собі зміна уряду не стане автоматичною причиною різкого посилення мобілізації. Вирішальними залишатимуться ситуація на фронті, потреби ЗСУ та можливості держави підтримувати баланс між обороною й економікою. Водночас прогнози щодо найгірших сценаріїв різняться. ChatGPT акцентує на поступовій цифровізації та більш ефективному адмініструванні процесів, Gemini допускає суттєве скорочення відстрочок і жорсткіший контроль за військовим обліком, а DeepSeek попереджає про ризик управлінського застою та політичної кризи. У підсумку всі оцінки мають прогностичний характер і не відображають офіційних планів української влади, адже реальні рішення залежатимуть від розвитку воєнної ситуації та законодавчих змін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді шокували правдою про мобілізацію.



