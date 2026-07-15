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“Челядь поставили на місце”: в Раді шокували правдою про мобілізацію

Народна депутатка Скороход розповіла про схему з мобілізацією в Україні

15 липня 2026, 18:21
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Кречмаровская Наталия

У Львові минулого тижня виник масштабний конфлікт з ТЦК. Ситуація викликала хвилі і критики, і осудження, як однієї, так і іншої сторони. Адже знову заговорили про перевищення повноважень військовими терцентрів під час мобілізації.

“Челядь поставили на місце”: в Раді шокували правдою про мобілізацію

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла певні “деталі” мобілізації в Україні.

"Ситуація показала, як влада ставиться до людей — челядь поставили на місце. У нас же нічого не змінилося — люди не вийшли захищати цих хлопців після виховних робіт. А влада дуже сильно засудила ... Всі сказали: "Ай-ай-ай, так не можна, будете покарані". Те, що ми з вас знущаємося, те, що в нас у ТЦК люди вмирають, те, що в нас мобілізують косих, кривих, це неважливо. Це ж свої, а краще свої, ніж чужі. Тому терпіть, їжте, що вам дають”, — зазначила вона.

При цьому нардепка наголосила, що ті, хто “примушує любити Батьківщину”, не показує це своїм прикладом — максимум на декілька годин їдуть ближче до лінії фронту, щоб зробити фото та попіаритися. А потім вдають із себе героїв. Хоча, наголосила народна депутатка, справжніх героїв “не побачите та не почуєте”. 

За словами політика, ситуація у Львові була природна реакція суспільства на те, що відбувається. А реакцію влади Скороход назвала ганебною, через те, що ніхто не захистив людей. До того ж, як вона повідомила, що мобілізацією займаються не військові і не ТЦК.

"На сьогодні дуже багато ТЦК наймають собі спортиків. Я безпосередньо спілкувалася з деякими спортсменами, і вони мені безпосередньо відкрито говорять: "Так, ми працювали з ТЦК або ми працюємо з ТЦК". Навіть умови розповіли — працюєш півдня, 750 гривень. Тебе не призивають, не мобілізують, на всі твої дії — індульгенція. Працюєш цілий день, відловлюєш більше людей, там 1000 гривень і ті самі умови”, — розповіла політик.

Це неприпустима ситуація, зазначила народна депутатка. При цьому, за її словами, таких ситуацій в інших містах не буде. 

“Коли це все сталося, а ми бачили, як жорстко провели бесіди з тими, хто це організовував і як би брав безпосередню участь. Ми всі бачили, як вони тремтячим голосом вибачалися, і ми всі бачили, що ніхто не вийшов їх підтримати… Нам влаштували публічне шмагання і страту для того, щоб іншим не повадно було. Після цієї ситуації я не бачу, щоб щось змінювалося. Немає потреби. Застосували силу і з цією силою погодилися”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як масові конфлікти з ТЦК вплинуть на настрої українців. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Xnv2bzo8qdA&t=528s
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