"Челядь поставили на место": в Раде шокировали правдой о мобилизации

Во Львове на прошлой неделе возник масштабный конфликт с ТЦК. Ситуация вызвала волны и критики, и осуждения как одной, так и другой стороны. Ведь снова заговорили о превышении полномочий военными терцентрами во время мобилизации.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала определенные "детали" мобилизации в Украине.

"Ситуация показала, как власть относится к людям — челядь поставили на место. У нас же ничего не изменилось — люди не вышли защищать этих ребят после воспитательных работ. А власть очень сильно осудила... Все сказали: "Ай-ай-ай, так нельзя, будете наказаны". То, что мы над вами издеваемся, то, что у нас в ТЦК люди умирают, то, что у нас мобилизуют косых, кривых, это неважно. Это же свои, а лучше свои, чем чужие. Поэтому терпите, ешьте, что вам дают”, – отметила она.

При этом нардепка подчеркнула, что те, кто "заставляет любить Родину", не показывает это своим примером — максимум на несколько часов едут ближе к линии фронта, чтобы сделать фото и попиариться. А потом притворяются героями. Хотя, отметила народная депутат, настоящих героев "не увидите и не услышите".

По словам политика, ситуация во Львове была естественной реакцией общества на происходящее. А реакцию власти Скороход назвала позорной, потому что никто не защитил людей. К тому же она сообщила, что мобилизацией занимаются не военные и не ТЦК.

"На сегодняшний день очень много ТЦК нанимают себе спортиков. Я непосредственно общалась с некоторыми спортсменами, и они мне непосредственно открыто говорят: "Да, мы работали с ТЦК или мы работаем с ТЦК". Даже условия рассказали — работаешь полдня, 750 гривен. Тебя не призывают, не мобилизуют, на все твои действия – индульгенция. Работаешь целый день, отлавливаешь больше людей, там 1000 гривен и те же условия”, — рассказала политик.

Это недопустимая ситуация, отметила депутат. При этом, по ее словам, подобных ситуаций в других городах не будет.

"Когда это все произошло, а мы видели, как жестко провели беседы с теми, кто это организовывал и как бы принимал непосредственное участие. Мы все видели, как они дрожащим голосом извинялись, и мы все видели, что никто не вышел их поддержать… Нам устроили публичную порку и казнь для того, чтобы другим не повадно было. После этой ситуации я не вижу, чтобы что-либо менялось. Нет нужды. Применили силу и с этой силой согласились”, — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как массовые конфликты с ТЦК повлияют на настроения украинцев.



