Какой будет мобилизация после смены правительства: самые плохие сценарии по версии ИИ

Смена правительства в июле 2026 года и назначение Сергея Корецкого премьером заставляют украинцев думать о будущем мобилизации. Ротация министров может принести новые подходы, усилив тревогу в обществе об ухудшении условий призыва. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой будет мобилизация после смены правительства и какие худшие сценарии.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что мобилизационная политика после смены Кабмина скорее станет более управляемой и технологичной, чем более жесткой. Основной акцент чиновники сделают на цифровизации процессов, развитии контрактной службы и более точном учете военнообязанных при условии, если не ухудшится ситуация с безопасностью. Худший сценарий может реализоваться только при резком ухудшении ситуации на фронте. Главным фактором принятия решений по мобилизации будет оставаться именно военная необходимость, а не политические изменения.

Чат-бот Gemini предполагает, что новый Кабмин не пойдет на немедленное снижение возрастного ценза из-за высоких демографических рисков. Однако самым плохим реалистичным сценарием станет жесткая ревизия списков критических предприятий и отмена отсрочек для многих категорий работников. Правительство Корецкого сосредоточится на цифровизации и полной фискализации учета. Граждане, избегающие обновления данных в приложении "Резерв", быстро окажутся под жесткими ограничениями. Государство будет пытаться балансировать между фронтом и экономикой, но у оборонного сектора будет абсолютный приоритет. Это заставит жертвовать интересами бизнеса, что приведет к закрытию части компаний и новой волне миграции.

Чат-бот Deepseek отмечает, что наиболее вероятен сценарий "замороженного компромисса", который не решит ни одной из проблем, но создаст иллюзию деятельности. Поскольку назначение Клименко фактически заблокировано, а возвращение Федорова с полномочиями для реформ маловероятно из-за сопротивления Сырского, ситуация зайдет в тупик. Мобилизационные мероприятия продолжатся по инерции, но будут неэффективны из-за деморализации военных и общества. Обострение на фронте из-за нехватки подготовленных резервов может стать катализатором политического кризиса, который заставит власти искать экстренные и менее популярные решения.

Все три чата сходятся в одном: само по себе смена правительства не станет автоматической причиной резкого усиления мобилизации. Решающими будут оставаться ситуация на фронте, потребности ВСУ и возможности государства поддерживать баланс между обороной и экономикой. В то же время прогнозы по наихудшим сценариям отличаются. ChatGPT акцентирует внимание на постепенной цифровизации и более эффективном администрировании процессов, Gemini допускает существенное сокращение отсрочек и более жесткий контроль за военным учетом, а DeepSeek предупреждает о риске управленческого застоя и политического кризиса. В итоге все оценки носят прогностический характер и не отражают официальных планов украинской власти, ведь реальные решения будут зависеть от развития военной ситуации и законодательных изменений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде шокировали правдой о мобилизации.



