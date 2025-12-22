Який шматок України хоче Путін: у НАТО розкрили стратегічні наміри РФ

Стратегічні наміри російського диктатора Володимира Путіна щодо України не зазнали змін від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Як інформує портал "Коментарі", про це в інтерв’ю агентству "Укрінформ" заявив головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферссен.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, керівництво Росії й надалі намагається встановити контроль над значною частиною української території, сформувати в Києві владу, лояльну до Москви, а також заблокувати рух України у напрямку західних безпекових та політичних структур. Генерал зазначив, що, попри зміну тактики та обставин на фронті, стратегічні цілі Кремля залишаються незмінними.

Водночас Крістоферссен підкреслив, що Росії не вдалося реалізувати свої ключові плани. Україна продовжує активний спротив агресії, президент Володимир Зеленський зберігає повноваження та підтримку громадян, а Північноатлантичний альянс не лише встояв, а й розширився. До НАТО приєдналися Фінляндія та Швеція, що, за словами генерала, суттєво змінило безпекову ситуацію в Європі.

Головнокомандувач ЗС Норвегії наголосив, що навіть зважаючи на реальні втрати та складну ситуацію на полі бою, Путін не відмовився від своїх амбіцій і намагатиметься досягти їх різними шляхами — як військовими, так і політичними.

Крістоферссен також зауважив, що наприкінці 2025 року ключовим завданням для союзників України залишається збереження та посилення підтримки Києва. За його словами, мир можливий лише за умови, що він буде справедливим і відповідатиме інтересам України, інакше він не матиме тривалої сили.

Відповідаючи на запитання про найбільш реалістичний результат війни, Блінкен зазначив, що лінія фронту навряд чи суттєво зміниться.



