Чи задовільнять поступки Путіна за планом Трампа: Блінкен дав пряму відповідь

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що навіть у разі досягнення припинення вогню Україна має отримати дієві та надійні гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку Росії. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNN.

Ентоні Блінкен. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про найбільш реалістичний результат війни, Блінкен зазначив, що лінія фронту навряд чи суттєво зміниться. За його словами, російські війська просуваються дуже повільно і ціною величезних втрат. За останній рік РФ змогла захопити лише близько одного відсотка української території, заплативши за це десятками тисяч загиблих і сотнями тисяч поранених. Ключовим, на його думку, є питання стримування, щоб Росія не використала паузу для підготовки нової хвилі агресії у майбутньому.

Блінкен підкреслив, що війна Росії проти України є не лише нападом на меншу державу, а й ударом по фундаментальних принципах міжнародного порядку, зокрема недопустимості зміни кордонів силою та нав’язування політичних рішень сусідній країні.

Він наголосив, що вирішальне значення матиме зміст гарантій безпеки для України. Серед необхідних умов Блінкен назвав розміщення сил уздовж узгодженої лінії розмежування, розвиток української оборонної промисловості, а також подальше надання США розвідданих і озброєння.

Коментуючи можливу стратегію адміністрації Дональда Трампа щодо примусу України до поступок заради мирної угоди, Блінкен висловив скептицизм. На його думку, вимагати від українців добровільної відмови від власних територій означає винагороджувати агресію. Крім того, він переконаний, що навіть виконання всіх вимог Москви не задовольнить Володимира Путіна.

За словами Блінкена, спочатку Кремль прагне повного контролю над Донбасом, а в перспективі – підпорядкувати собі всю Україну, позбавивши її реальної незалежності.

