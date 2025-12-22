Удовлетворят ли уступки Путина по плану Трампа: Блинкен дал прямой ответ

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что даже в случае достижения прекращения огня Украина должна получить действенные и надежные гарантии безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию со стороны России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о наиболее реалистичном исходе войны, Блинкен отметил, что линия фронта вряд ли существенно изменится. По его словам, российские войска продвигаются очень медленно и ценой огромных потерь. За последний год РФ смогла захватить всего около одного процента украинской территории, заплатив за это десятками тысяч погибших и сотнями тысяч раненых. Ключевым, по его мнению, вопрос сдерживания, чтобы Россия не использовала паузу для подготовки новой волны агрессии в будущем.

Блинкен подчеркнул, что война России против Украины является не только нападением на меньшее государство, но и ударом по фундаментальным принципам международного порядка, в частности, недопустимости смены границ силой и навязывания политических решений соседней стране.

Он подчеркнул, что решающее значение будет иметь гарантий безопасности для Украины. Среди необходимых условий Блинкен назвал размещение сил вдоль согласованной линии разграничения, развитие украинской оборонной промышленности, а также дальнейшее предоставление США разведданных и вооружения.

Комментируя возможную стратегию администрации Дональда Трампа по поводу принуждения Украины к уступкам ради мирного соглашения, Блинкен выразил скептицизм. По его мнению, требовать от украинцев добровольного отказа от собственных территорий означает вознаграждать агрессию. Кроме того, он убежден, что даже выполнение всех требований Москвы не удовлетворит Владимира Путина.

По словам Блинкена, сначала Кремль стремится к полному контролю над Донбассом, а в перспективе – подчинить себе всю Украину, лишив ее реальной независимости.

