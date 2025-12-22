Какой кусок Украины хочет Путин: в НАТО раскрыли стратегические намерения РФ

Стратегические намерения российского диктатора Владимира Путина относительно Украины не претерпели изменений с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферссен.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, руководство России и дальше пытается установить контроль над значительной частью украинской территории, сформировать в Киеве власть, лояльную к Москве, а также заблокировать движение Украины в направлении западных структур безопасности и политических структур. Генерал отметил, что несмотря на изменение тактики и обстоятельств на фронте, стратегические цели Кремля остаются неизменными.

Кристоферссен подчеркнул, что России не удалось реализовать свои ключевые планы. Украина продолжает активное сопротивление агрессии, президент Владимир Зеленский сохраняет полномочия и поддержку граждан, а Североатлантический альянс не только устоял, но и расширился. К НАТО присоединились Финляндия и Швеция, что, по словам генерала, существенно изменило ситуацию в Европе.

Главнокомандующий ВС Норвегии подчеркнул, что даже ввиду реальных потерь и сложной ситуации на поле боя Путин не отказался от своих амбиций и будет пытаться достичь их разными путями — как военными, так и политическими.

Кристоферссен также отметил, что в конце 2025 ключевой задачей для союзников Украины остается сохранение и усиление поддержки Киева. По его словам, мир возможен только при условии, что он будет справедливым и будет отвечать интересам Украины, иначе он не будет иметь продолжительную силу.

