Який план у Путіна: у США розкрили справжню мету масованого удару по Києву

Масований ракетно-дроновий удар Росії по Києву в ніч на 2 червня був не просто черговою атакою на українську столицю, а частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на приховування власних військових невдач. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Удар по Києву. Фото: ДСНС

На думку американських експертів, Москва посилює атаки на Київ, розраховуючи скористатися обмеженими запасами ракет-перехоплювачів Patriot в України та одночасно відвернути увагу від нездатності захистити російський тил від українських далекобійних ударів. Крім того, ескалація повітряного терору збіглася з низкою проблем російських військ на фронті.

У ISW зазначають, що Кремль заздалегідь підготував інформаційне прикриття нової хвилі ударів. Напередодні атаки Володимир Путін провів спеціальну нараду, на якій знову звинуватив Україну в ударі по об'єкту в окупованому Старобільську Луганської області. Російська влада стверджує, що цей об'єкт був цивільним, і саме цей епізод пізніше використали як формальний привід для обстрілу України.

Проте аналітики вважають такі пояснення спробою легітимізувати заздалегідь заплановані дії. За їхньою оцінкою, Росія практично напевно завдала б ударів незалежно від подій у Старобільську.

Експерти також нагадують, що після так званого травневого перемир'я на День Перемоги Росія лише збільшує інтенсивність атак. Більше того, раніше російське керівництво загрожувало ударами по центрах ухвалення рішень у Києві, якщо Україна продовжить операції у глибокому російському тилу.

В ISW наголошують, що російська армія продовжує застосовувати тактику, яка призводить до максимальної кількості жертв серед цивільного населення. Йдеться про повторні удари по місцях рятувальних робіт та використання боєприпасів, що вражають великі площі.

За оцінкою аналітиків, Кремль прагне не лише завдати шкоди Україні, а й продемонструвати силу на тлі зростаючих проблем усередині Росії. Зокрема, після серії успішних українських ударів по об'єктах у глибині російської території Москва опинилася у незручному становищі, оскільки не змогла гарантувати безпеку навіть власної столиці. Саме тому, вважають у ISW, Путін робить ставку на масштабні атаки по Києву, намагаючись компенсувати військові та політичні невдачі демонстрацією сили.

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